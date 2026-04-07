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A14 e ferrovia bloccate, per il ripristino "i tempi saranno molto lunghi"

Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, fa il punto della situazione alla luce della frana di Petacciato

redazione
Territorio
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"La situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana se non addirittura qualche mese".

Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, dopo la riunione del Comitato operativo convocata a seguito del riattivarsi della frana nei pressi di Petacciato, in Molise.

“Se ci aspettiamo un ripristino in 5-7 giorni dell'autostrada A14 e della linea ferroviaria siamo fuori strada. Parliamo di un fronte di frana lungo 4 chilometri e la linea ferroviaria ci passa dentro. È ovvio quindi che finché non si ferma non sarà possibile fare nessun tipo di ripristino infrastrutturale. I tempi saranno molto lunghi”.

Qui le parole di Ciciliano

 

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