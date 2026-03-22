"Senza agricoltura non c'è futuro"

Tremila agricoltori hanno riempito il Pala Dean Martin a Montesilvano per l’assemblea di Coldiretti, in cui si è tornato a parlare con grande enfasi della fondamentale importanza dei fondi PAC, un tema che ha visto Coldiretti protagonista di una mobilitazione di successo a Bruxelles lo scorso dicembre, con protagoniste tantissime imprese agricole abruzzesi.

Grazie all'impegno dell'associazione, dopo i tagli annunciati, sono stati recuperati 10 miliardi di euro a livello nazionale, di cui ben 255 milioni destinati all'Abruzzo. Una boccata d'ossigeno che rappresenta una grande opportunità per gli agricoltori abruzzesi, ma anche un passo importante verso l'innovazione, la sostenibilità e la modernizzazione delle strutture agricole regionali.

“Le risorse – spiega Coldiretti Abruzzo – saranno destinate a investimenti che riguardano l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la modernizzazione delle strutture agricole, rafforzando la competitività del nostro settore. Un passo fondamentale per garantire un’agricoltura più moderna, green e pronta a rispondere alle sfide future”.

Nel corso della manifestazione, alla quale ha preso parte il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo ha sottolineato la necessità di considerare il cibo come “un'infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale. Senza agricoltura non c’è sicurezza nazionale né futuro. In un contesto globale segnato da guerre e instabilità, garantire cibo sufficiente e di qualità è una priorità assoluta. È una responsabilità che può essere assicurata solo dal lavoro degli agricoltori".

Gesmundo ha poi evidenziato la drammatica situazione che le aziende agricole stanno affrontando: “La guerra è già dentro le nostre aziende, tra aumento dei costi e difficoltà negli approvvigionamenti. Non possiamo far finta di nulla. Servono scelte politiche forti e strutturali che mettano davvero l’agricoltura al centro. Oggi una delle emergenze principali riguarda i costi di produzione: da gasolio a fertilizzanti, tutto è aumentato, dobbiamo fermare le speculazioni”.

Da parte sua, il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini ha messo in luce l'incidenza dei costi sul settore agricolo: “I costi per le imprese agricole sono aumentati in modo considerevole, arrivando a superare il 30%. Le prime risposte sono arrivate dal governo italiano, che ha cercato di intervenire, ad esempio, sul taglio delle accise e sui crediti d’imposta per i trasportatori e i pescatori. Tuttavia, è necessario un intervento anche da parte dell’Unione Europea per rispondere alle esigenze degli agricoltori, ma anche dei consumatori. Purtroppo, il fenomeno della speculazione è presente nella filiera agroalimentare. Le filiere come quella lattiero-casearia e ortofrutticola, pur avendo visto un calo dei prezzi all’origine, continuano a registrare aumenti per i consumatori. È necessaria un’azione di monitoraggio per evitare che qualcuno speculi sulle spalle dei produttori e dei cittadini".

In questo scenario complesso, i fondi PAC si pongono come un'opportunità fondamentale per garantire la crescita e la competitività dell'agricoltura regionale. L'obiettivo è rendere il settore agricolo più resiliente, innovativo e capace di rispondere alle sfide globali, mantenendo il valore della produzione locale e sostenibile.