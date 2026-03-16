Francesco Menna confermato presidente della Provincia di Chieti

Francesco Menna, sindaco di Vasto rappresentante della coalizione di centrosinistra, Ã¨ stato confermato presidente della Provincia di Chieti prevalendo nelle elezioni di â€˜secondo gradoâ€™ sul primo cittadino di Ortona Angelo Di Nardo (centrodestra).

"Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro â€“ di ogni credo politico â€“ che mi hanno dato fiducia per questo secondo mandato - commenta Menna -. La stima che mi Ã¨ stata accordata rappresenta per me non solo un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilitÃ verso lâ€™intero territorio provinciale.

Eâ€™ un risultato ampio, con oltre 12.000 voti di scarto, che premia il lavoro svolto negli ultimi quattro anni allâ€™insegna della collaborazione istituzionale e del dialogo tra i diversi livelli amministrativi, con lâ€™obiettivo di rafforzare il ruolo della Provincia di Chieti come punto di riferimento per i Comuni e per le comunitÃ locali.

Ringrazio Angelo Di Nardo per essere stato un competitor leale e per aver condotto una campagna elettorale allâ€™insegna della correttezza; non era un dato scontato, soprattutto di questi tempi.

Continueremo a lavorare con impegno e senso delle istituzioni per affrontare le sfide che attendono il nostro territorio: dal miglioramento delle infrastrutture e della viabilitÃ alla sicurezza degli edifici scolastici, fino al sostegno allo sviluppo e alla coesione delle nostre comunitÃ .

Il mio faro sarÃ sempre lo spirito di servizio, per unâ€™azione amministrativa concreta e condivisa nellâ€™interesse dellâ€™intera provincia di Chieti".