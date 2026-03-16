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Francesco Menna confermato presidente della Provincia di Chieti

Il sindaco di Vasto ha prevalso sul primo cittadino di Ortona Angelo Di Nardo nelle elezioni di 'secondo grado' per la guida dell'ente

redazione
Territorio
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Francesco Menna, sindaco di Vasto rappresentante della coalizione di centrosinistra, Ã¨ stato confermato presidente della Provincia di Chieti prevalendo nelle elezioni di â€˜secondo gradoâ€™ sul primo cittadino di Ortona Angelo Di Nardo (centrodestra).

"Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro â€“ di ogni credo politico â€“ che mi hanno dato fiducia per questo secondo mandato - commenta Menna -. La stima che mi Ã¨ stata accordata rappresenta per me non solo un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilitÃ  verso lâ€™intero territorio provinciale.

Eâ€™ un risultato ampio, con oltre 12.000 voti di scarto, che premia il lavoro svolto negli ultimi quattro anni allâ€™insegna della collaborazione istituzionale e del dialogo tra i diversi livelli amministrativi, con lâ€™obiettivo di rafforzare il ruolo della Provincia di Chieti come punto di riferimento per i Comuni e per le comunitÃ  locali.

Ringrazio Angelo Di Nardo per essere stato un competitor leale e per aver condotto una campagna elettorale allâ€™insegna della correttezza; non era un dato scontato, soprattutto di questi tempi. 

Continueremo a lavorare con impegno e senso delle istituzioni per affrontare le sfide che attendono il nostro territorio: dal miglioramento delle infrastrutture e della viabilitÃ  alla sicurezza degli edifici scolastici, fino al sostegno allo sviluppo e alla coesione delle nostre comunitÃ .

Il mio faro sarÃ  sempre lo spirito di servizio, per unâ€™azione amministrativa concreta e condivisa nellâ€™interesse dellâ€™intera provincia di Chieti".

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