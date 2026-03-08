Donne in agricoltura: leadership femminile per quasi la metÃ  delle aziende

Lâ€™agricoltura italiana conferma unâ€™evoluzione significativa nella partecipazione femminile, con un numero crescente di donne alla guida di imprese e ruoli di responsabilitÃ .

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dellâ€™8 marzo, Cia-Agricoltori Italiani intende mettere in luce il ruolo strategico delle donne nellâ€™agricoltura e nei sistemi agroalimentari, riconoscendone il contributo fondamentale alla sicurezza alimentare, alla sostenibilitÃ e allo sviluppo dei territori rurali.

Le donne rappresentano una quota significativa della forza lavoro agricola mondiale e sono protagoniste in tutte le filiere agroalimentari: produzione, trasformazione, distribuzione e commercio. Tuttavia, il loro contributo resta spesso sottovalutato e le condizioni di lavoro sono frequentemente caratterizzate da irregolaritÃ , informalitÃ e disparitÃ retributive.

Barriere strutturali continuano a limitare la piena partecipazione delle donne: accesso alla terra, al credito, alle tecnologie, alla formazione e ai processi decisionali restano ostacoli rilevanti. Eppure, le donne agricole sono protagoniste in molteplici ruoli: piccole produttrici, braccianti, imprenditrici rurali, tecniche e professioniste del settore. La loro presenza attraversa generazioni e comunitÃ , contribuendo alla resilienza economica e sociale delle aree rurali.

Secondo recenti analisi sulla sostenibilitÃ del settore agricolo italiano, la presenza femminile nellâ€™imprenditoria agricola Ã¨ significativa: oltre unâ€™impresa su quattro Ã¨ guidata da una donna (25,8%), mentre in un ulteriore 18,8% delle aziende le donne ricoprono ruoli di responsabilitÃ . Nel complesso, ciÃ² significa che in quasi la metÃ delle imprese agricole italiane (44,6%) le figure femminili sono presenti in posizioni apicali.

Pur restando un comparto a prevalenza maschile, lâ€™agricoltura rappresenta un ambito in cui le donne trovano opportunitÃ di crescita professionale e leadership.

La presenza femminile Ã¨ particolarmente forte in alcuni segmenti produttivi, come olivicoltura, viticoltura e frutticoltura, e in specifiche aree geografiche, confermando che il settore puÃ² costituire un volano di inclusione e innovazione.

In Abruzzo, la leadership femminile Ã¨ ancora piÃ¹ marcata: circa il 35% delle imprese agricole regionali Ã¨ guidato da donne, una quota superiore alla media nazionale. Questo dato conferma il ruolo strategico dellâ€™imprenditoria femminile nel tessuto produttivo abruzzese, soprattutto nelle filiere legate alla qualitÃ e alla valorizzazione del territorio. Lâ€™agricoltura regionale si dimostra un ambito dinamico, capace di generare sviluppo e opportunitÃ nelle aree interne e rurali.

Sul fronte occupazionale, le donne rappresentano almeno un quarto dellâ€™organico in unâ€™impresa su tre. Tra il 2022 e il 2024, la quota femminile nelle nuove assunzioni agricole si Ã¨ attestata in media al 28% (2,1 nuove collaboratrici ogni 5,3 collaboratori uomini per azienda). Considerando le sole imprese che hanno inserito almeno una figura femminile (9,4% del totale), la percentuale di donne sul totale dei nuovi assunti sale al 35,3%, pur restando sotto la soglia della paritÃ .

Questi dati confermano che lâ€™agricoltura italiana, pur con margini di miglioramento, puÃ² rappresentare un terreno fertile per la crescita professionale delle donne e per lâ€™innovazione dei sistemi produttivi. Investire nella presenza femminile significa rafforzare la competitivitÃ del settore e promuovere modelli di sviluppo piÃ¹ inclusivi e sostenibili.

Le recenti analisi della Food and Agriculture Organization sottolineano inoltre lâ€™entitÃ delle disuguaglianze di genere e i rischi climatici che colpiscono in modo sproporzionato le donne. Le agricoltrici lavorano spesso su appezzamenti piÃ¹ piccoli e registrano un divario di produttivitÃ della terra pari al 24% rispetto agli uomini. Le condizioni climatiche estreme riducono il valore dei raccolti femminili del 3% per ogni giorno di temperature molto elevate, mentre un aumento di 1Â°C nelle temperature medie a lungo termine puÃ² comportare una riduzione del 34% del reddito delle famiglie con capofamiglia donna.

Il lavoro di cura non retribuito svolto da donne e ragazze contribuisce allâ€™economia globale per almeno 10,8 trilioni di dollari lâ€™anno. Ridurre le disparitÃ di genere in termini di occupazione, istruzione e reddito potrebbe colmare fino al 52% del divario di insicurezza alimentare, che colpisce piÃ¹ duramente le donne. Secondo le stime, lâ€™emancipazione delle donne rurali attraverso interventi mirati potrebbe aumentare il reddito di 58 milioni di persone e rafforzare la resilienza di 235 milioni di individui.

Come evidenziato dallâ€™economista capo della FAO, Maximo Torero, il costo dellâ€™inazione Ã¨ enorme: colmare il divario di genere in agricoltura potrebbe incrementare il PIL globale di 1.000 miliardi di dollari e ridurre lâ€™insicurezza alimentare per 45 milioni di persone. Per questo, lâ€™Anno Internazionale della Donna Agricola rappresenta unâ€™occasione per promuovere riforme legislative e politiche che garantiscano pari diritti sulla terra, accesso ai finanziamenti, alla tecnologia e ai processi decisionali.

Cia rinnova il proprio impegno a valorizzare il contributo delle donne nellâ€™agricoltura, sostenendo iniziative che promuovano uguaglianza, innovazione e sostenibilitÃ . Le donne rurali sono protagoniste del cambiamento: investire nelle loro competenze e opportunitÃ significa costruire un futuro piÃ¹ equo e resiliente per lâ€™intera societÃ .

foto fruitjournal.com