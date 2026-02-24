Due nuovi convogli elettrici per potenziare il trasporto ferroviario regionale

La rete ferroviaria regionale in Abruzzo si arricchisce di due nuovi treni elettrici ETR 104 “Pop”, destinati al servizio pendolare. Questi convogli entreranno in servizio nei prossimi giorni, portando a dodici il numero di ETR 104 già operativi, con ulteriori unità in arrivo nei prossimi mesi.

L’investimento complessivo per il rinnovo della flotta regionale dal 2019 supera i 150 milioni di euro, comprendendo l’acquisto di 21 nuovi treni e ulteriori convogli in fase di progettazione grazie alla programmazione FSC 2021-2027.

I nuovi elettrotreni ETR 104 “Pop” offrono elevate prestazioni e standard operativi: possono raggiungere i 160 km/h, trasportare fino a 530 passeggeri e garantire comfort, accessibilità e sostenibilità energetica. Tra le caratteristiche principali figurano riduzione dei consumi energetici del 30%, materiali riciclabili al 97%, climatizzazione intelligente, Wi-Fi, prese USB e di corrente, illuminazione LED, videosorveglianza digitale e spazi dedicati a biciclette e persone a ridotta mobilità.

L’implementazione di questi convogli contribuisce direttamente a migliorare l’affidabilità, la puntualità e la qualità del servizio ferroviario regionale, rafforzando la capacità del trasporto pubblico locale come infrastruttura strategica per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio.