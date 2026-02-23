L'appello da Slow Wine Fair 2026: Â«Il vino Ã¨ buono solo se giustoÂ»

A pochi giorni dal riavvio del tavolo anticaporalato al ministero del Lavoro (19 febbraio), l'osservatorio privilegiato della Slow Wine Fair, con le sue 1100 aziende vitivinicole italiane e da 28 Paesi, focalizza l'attenzione sul tema del lavoro in vigna, soprattutto quello degli stranieri.

PerchÃ© se Ã¨ vero che l'agricoltura â€“ il settore vinicolo non fa eccezione â€“ Ã¨ oggetto di forme palesi di sfruttamento del lavoro, come il caporalato, o occulte, come avviene in alcune cooperative, non vanno dimenticati i molti esempi positivi che emergono da questo settore. Sono numerose le esperienze di chi il tema dell'eticitÃ nel bicchiere se l'Ã¨ posto come obiettivo, al di lÃ del privilegio di bere un buon vino e dell'abbaglio del profitto: secondo Slow Food il vino Ã¨ buono se Ã¨ anche giusto.

Â«Bere un buon vino non ha nulla a che fare con il nutrimento quotidiano, Ã¨ piuttosto un'esperienza gastronomica, conviviale. Questa dimensione sociale e culturale fa sÃ¬ che sia ancora piÃ¹ importante avere la certezza che quel vino non sia il frutto dello sfruttamento di ragazzi vulnerabili, perchÃ© soli e poveri in un paese straniero. Tra i filari delle vigne la maggioranza dei lavoratori Ã¨ rappresentata da immigrati, e allora il vino puÃ² e deve diventare il veicolo per riconoscere e remunerare con equitÃ il loro lavoro, le loro competenze, il loro contributo essenziale a una delle filiere piÃ¹ identitarie del nostro paeseÂ», dichiara Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia a margine del convegno Il mondo in vigna, il giusto nel bicchiere, il primo dei quattro convegni dell'Arena Reale Mutua che caratterizzano il programma di confronto e approfondimento di Slow Wine Fair a BolognaFiere sino al 24 febbraio. Un incontro che ha messo in luce storie ed esperienze interessanti.

Maria Cristina Galeasso, coordinatrice di Accademia della Vigna: Â«Siamo partiti dalla constatazione che vi fossero criticitÃ rispetto al lavoro in vigna. Eravamo nel 2020. I lavoratori, spesso, non avevano un contratto e, spesso, non avevano un'adeguata retribuzione. Oggi Ã¨ molto difficile trovare manodopera formata, ed Ã¨ altresÃ¬ molto difficile creare un legame solido tra aziende e lavoratori. La maggior parte dei lavoratori extracomunitari impiegati in vigna non ha le competenze necessarie. L'Accademia della vigna mescola quattro ingredienti chiave: lavoro etico, formazione, inclusione sociale e responsabilitÃ sociale d'impresa. Creiamo un legame tra aziende e lavoratori (perlopiÃ¹ di origine africana, oltre che dal Pakistan e dal Bangladesh), affinchÃ© essi possano approcciarsi al lavoro in vigna in un ambiente tutelatoÂ».

Yunuel Ibarra e Irene De Barraicua, Lideres Campesinas: Â«Nel nostro lavoro, vogliamo tutelare principalmente le donne: valorizzando il loro ruolo in agricoltura per garantire loro retribuzioni eque. Cerchiamo di far capire l'importanza del lavoro del bracciante, molto ricercato e poco tutelato. Soggetti a facili licenziamenti, a retribuzioni non remunerative e, in questo periodo storico, in alcuni casi anche a deportazioni. Ci impegniamo a fare uscire i braccianti dall'ombra, e lo facciamo anche grazie ad "etichette etiche", dove un QR code racconta le condizioni lavorative in cui un determinato vino Ã¨ stato prodotto, se Ã¨ stato prodotto in modo equo, se Ã¨ stato ottenuto da uve coltivate in un ambiente sano. Il produttore per avere questa nostra etichetta deve rispettare una serie di vincoli: paritÃ di genere, fare formazione e garantire condizioni di lavoro salubri. PerchÃ© in California dove operiamo spesso si lavora vicino a fumi di incendi o in zone dove si usano parecchi pesticidiÂ».

Yvan Sagnet, Cavaliere del Lavoro, Presidente NOCap: Â«Quindici anni fa da studente del Politecnico di Torino sono andato a lavorare in campagna, ma mi sono presto reso conto del sistema ingiusto e anomalo in cui ero finito. A NardÃ² l'economia ruotava intorno alla raccolta dei pomodori: Ã¨ stata un'esperienza difficile, traumatizzante. Lavoravamo 14 ore al giorno, eravamo pagati a cottimo. Io guadagnavo appena 14 euro â€“ lordi â€“ al giorno: riempivo quattro cassoni, la paga per ogni cassone di 300 chilogrammi era di 3,50 euro. Il netto che mi rimaneva in tasca, tolti i soldi per il trasporto, mangiare e bere che davo ai caporali, era circa 4 euro. Da quell'esperienza ho scelto di scioperare, di ribellarmi, di fare della lotta a situazioni analoghe la mia ragione di vita. Il caporalato, in forme diverse, si puÃ² dire che sia diffuso in tutta Italia. Affianchiamo i lavoratori, li regolarizziamo, cerchiamo di inserirli nel mondo del lavoro, portandoli nel circuito del mercato legale. In pochi anni abbiamo regolarizzato oltre 5000 lavoratori quasi tutti provenienti dalle baraccopoli. PerchÃ¨ c'Ã¨ bisogno di manodopera, ma il decreto flussi non sta funzionando e in Italia si calcola siano 500.000 i braccianti che lavorano in nero. Lavoriamo inoltre sul tema del prezzo giusto, portando avanti campagne di sensibilizzazione con i supermercati. Il bollino No Cap individua pratiche eque, un sistema di lavoro giusto, un'economia giusta e solidaleÂ».

Boban Pesov, illustratore e viticoltore: Â«Insieme a mio padre e mio fratello nel 2008 abbiamo improvvisato: c'era un sistema di cooperative poco chiaro, al tempo, ma mio padre decise di fare a modo suo. Lui, da immigrato macedone, ha conosciuto la clandestinitÃ e la ricerca di lavoro come uomo invisibile. Abbiamo iniziato l'avventura della cooperativa Arco del lavoro con 10 persone, oggi siamo fra le 100-120 persone. La cooperazione Ã¨ sempre alla ricerca di una soluzione. Ai ragazzi del Bangladesh, del Pakistan e del Nordafrica che lavorano o hanno lavorato con noi cerchiamo di offrire sempre maggiori sicurezze, economiche e anche relazionali. Per noi la cosa piÃ¹ bella del mondo Ã¨ investire sulle persone. Se investi sulle persone ne beneficia l'attivitÃ , e ne beneficia anche il vino che beviamoÂ».

Foto: media Slow Wine Fair