Dragaggio e prolungamento diga sud del Porto di Ortona, passi avanti per il progetto

Si Ã¨ conclusa la Conferenza di Servizi decisoria relativa al progetto di approfondimento del dragaggio e prolungamento della diga sud del Porto di Ortona, passaggio fondamentale che permetterÃ la progettazione esecutiva di un intervento strategico per lâ€™intero sistema infrastrutturale regionale e del medio Adriatico. Lo rende noto lâ€™assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto Dâ€™Annuntiis.

"Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione delle opere previste nel Piano Regolatore Portuale e punta a risolvere le principali criticitÃ dello scalo ortonese, legate alla penetrazione del moto ondoso e ai limitati fondali, elementi che condizionano la piena operativitÃ dei traffici commerciali.

Nello specifico, Ã¨ previsto il prolungamento della diga sud per una lunghezza di circa 800 metri, la resecazione del tratto terminale della vecchia diga nord ed il dragaggio dei fondali esterni fino alla batimetrica di -10 metri. Con la conclusione della Conferenza, lâ€™ARAP potrÃ procedere alla progettazione esecutiva.

Lâ€™esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di 47 milioni di euro, Ã¨ stata inserita dalla Giunta Regionale nella programmazione FSC 2021â€“2027, grazie ad un incremento delle risorse di oltre 6 milioni di euro rispetto alle precedenti. Lâ€™avvio dei lavori Ã¨ previsto nel 2027 da parte del soggetto attuatore, individuato nellâ€™AutoritÃ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il completamento delle opere del porto di Ortona rappresenta un tassello chiave della strategia regionale di rilancio della logistica e della portualitÃ , in coerenza con la nuova programmazione dei fondi FSC 21-27 e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio", ha dichiarato lâ€™assessore Dâ€™Annuntiis