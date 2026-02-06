Infortuni sul lavoro in aumento anche nel 2025

Ã‰ cresciuto di 211 in Abruzzo e 29 in Molise il numero degli infortuni sul lavoro nel 2025 rispetto al 2024.

A diramare il report, per le due regioni, sono il segretario Cgil Abruzzo Molise, Francesco Spina, e il coordinatore regionale Inca Cgil Abruzzo Molise, Mirco D'Ignazio.

"Gli incidenti registrati dallâ€™Inail nel corso dellâ€™anno - scrivono in una nota - sono stati complessivamente 12.033 nella prima regione e 1.785 nella seconda. Numeri che confermano il permanere di quello che Ã¨ un problema strutturale in entrambi i territori.

Nonostante le tante azioni sindacali volte a garantire maggiore sicurezza, non si inverte un trend che da troppi anni caratterizza in negativo il mondo del lavoro. In questo senso non rassicura di certo lâ€™assenza in legge di bilancio di risorse in materia. Niente Ã¨ stato previsto per aumentare e migliorare controlli ed ispezioni, cosÃ¬ come non si prevedono investimenti pubblici di alcun tipo.

Un tema che quindi dovrebbe essere messo al primo posto dellâ€™agenda politica, continua invece ad essere relegato ad eventuali interventi di singole realtÃ di buona volontÃ , senza una strategia comune e precisa che risolva definitivamente il problema.

Mancano le risorse pubbliche, ma si Ã¨ molto indietro anche rispetto agli investimenti privati. Troppe aziende, nonostante la tecnologia permei sempre di piÃ¹ il mondo del lavoro con lâ€™intelligenza artificiale ormai presente in tutti i settori, continuano a considerare la sicurezza solo come un costo da tagliare e non unâ€™opportunitÃ per migliorare le condizioni di chi lavora con lâ€™adozione di sistemi che possano prevenire ed evitare incidenti.

I dati ci dimostrano, infatti, che sui luoghi di lavoro ci si continua a far male ed a morire esattamente come cinquanta anni fa".

In Abruzzo Ã¨ la provincia di Chieti quella che nel 2025 ha fatto registrare piÃ¹ denunce di infortuni allâ€™Inail (3.578 con un calo sul 2024 di 48), seguita da Teramo con 3.242 (58 in piÃ¹ del 2024), Lâ€™Aquila con 2.864 (piÃ¹ 142 sullâ€™anno precedente) e Pescara con 2.349 (con una crescita di 59 unitÃ ).

Rispetto al genere, nel 64% dei casi i lavoratori coinvolti sono stati uomini e nel 36% donne, mentre analizzando la nazionalitÃ emerge che si Ã¨ trattato di italiani nellâ€™84% dei casi a fronte del 16% di stranieri.

Il settore dove maggiormente si Ã¨ registrato il maggior numero di infortuni Ã¨ quello dellâ€™industria manifatturiera (in particolare quella alimentare e della lavorazione di prodotti in metallo) con il 16% del totale, seguito dallâ€™edilizia con il 12%, sanitÃ ed assistenza sociale con il 10% e agricoltura con lâ€™8%.

Cala il numero degli incidenti mortali: sono stati 19 nel 2025 a fronte dei 23 del 2024. Un calo che non puÃ² certo rappresentare un traguardo ma che al contrario continua a parlare di troppi lavoratori che dopo un turno di lavoro non sono tornati a casa dalle loro famiglie.

7 le vittime in provincia di Chieti, mentre 4 ciascuna in quelle di Teramo, Lâ€™Aquila e Pescara (erano state rispettivamente 6, 7, 5 e 5 nel 2024). In tutti i casi si Ã¨ trattato di maschi con unâ€™etÃ compresa tra i 21 e gli 83 anni.

Quello della logistica e del magazzinaggio, con 4 lavoratori deceduti, il settore piÃ¹ colpito, mentre 3 vittime si sono registrate rispettivamente in edilizia, agricoltura e fabbricazione e riparazione autoveicoli, 2 nella lavorazione industriale di minerali mentre 1 nellâ€™assistenza sanitaria, nellâ€™energia e nellâ€™industria manifatturiera.

In Molise in provincia di Campobasso gli infortuni sono stati 1.397 (40 in piÃ¹ del 2024) e 388 in quella di Isernia (11 in meno).

Le donne coinvolte negli incidenti sono state il 38% del totale (62% uomini), mentre la ripartizione tra italiani e stranieri Ã¨ stata rispettivamente del 90% e del 10%.

Lâ€™industria manifatturiera con lâ€™11% degli incidenti il settore piÃ¹ colpito, seguito da edilizia e sanitÃ entrambi al 10% e agricoltura al 9%.

Gli incidenti mortali sono stati 5, uno in piÃ¹ del 2024: 4 in provincia di Campobasso e 1 in quella di Isernia con le vittime, tutte uomini, con unâ€™etÃ tra i 26 e i 60. 2 di queste lavoravano in agricoltura cosÃ¬ come 2 nellâ€™industria, mentre in un caso si trattava di un lavoratore dellâ€™edilizia.

A fronte di questi numeri, Ã¨ necessario che tutti gli attori, a partire da politica nazionale e locale e imprese, si facciano carico dei propri compiti e delle proprie responsabilitÃ , ponendo attenzione e impegno per interrompere quella che Ã¨ una tragedia che tocca, ogni giorno, il mondo del lavoro.

PerchÃ© lavoratrici e lavoratori non sono numeri ed il profitto non puÃ² essere considerato piÃ¹ importante della loro salute e della loro vita".