Citra Vini pronta per il Wine Paris con SOLOVETRO

Reduce dal riconoscimento per il Montepulciano d’Abruzzo Caroso Riserva 2020, come uno dei 100 vini Valore/Prezzo (che sottolineano la sostenibilità economica, raggruppando etichette dall’acquisto accessibile e dall’alto valore organolettico) per la Guida Vitae dell’Ais, e dopo la tre giorni che si è conclusa a Siena, alla undicesima edizione di Wine&Siena - Capolavori del Gusto, l’evento enogastronomico che inaugura la stagione firmata da The Wine Hunter, i cacciatori di eccellenze del Merano Wine Festival, Citra Vini è già pronta al prossimo evento fieristico. Il primo internazionale per la stagione 2026.

Da lunedì prossimo, 9 febbraio, fino all’11, la cooperativa vinicola più grande della regione Abruzzo sarà presente al Wine Paris. Con una postazione nell’area del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzi, Citra tornerà ancora una volta al Parigi Expo Porte di Versailles, per partecipare alla fiera internazionale dedicata ai professionisti del settore vinicolo.

“Il Wine Paris”, commenta Donato Lanuti, export Sales Director di Citra Vini, “è uno degli eventi più importanti per il mercato globale del vino che ogni anno potenzia sempre di più il suo valore. Citra partecipa storicamente e il salone rappresenta l’appuntamento con i tassi di crescita maggiore sia in termini di numero di espositori e visitatori”. L’edizione 2025, infatti, si è chiusa con numeri da record con 52.622 visitatori e 5.271 espositori internazionali.

“In questa occasione si aprono sempre possibilità concrete di incontrare di persona buyers qualificati internazionali e quindi ci puntiamo sempre molto per ampliare ulteriormente i nostri mercati”, prosegue. “Non a caso abbiamo scelto di portare in questa vetrina, al fianco delle storiche referenze, due nuove etichette”.

Il debutto sarà per SOLOVETRO, una linea composta da Pecorino e Merlot Rosé Terre d’Abruzzo IGT, che, come suggerisce il nome, si presentano in due bottiglie satinate con tappo di vetro. SOLOVETRO Pecorino Terre d’Abruzzo Igt è un vino ideale per la cucina marinara, per antipasti, primi e secondi delicati, mentre il Merlot Rosé Terre d’Abruzzo Igt, color rosa ciliegia, è perfetto per gli aperitivi, per le zuppe di pesce, carni bianche, crostacei e pizza. “La linea, che abbiamo già in distribuzione in Italia, sta ricevendo un grande apprezzamento sia sotto il profilo estetico che di gusto e ora siamo contenti di presentarla anche al pubblico internazionale”, conclude Lanuti.