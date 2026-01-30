La Guida Vitae 2026 celebra le migliori etichette d'Abruzzo, presentazione a Francavilla al Mare

Sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 16.30, presso l’Hotel Sporting Villa Maria di Francavilla al Mare, si terrà il Gran Galà Vini, appuntamento dedicato alla decima edizione di Vitae – La Guida Vini dell’Associazione Italiana Sommelier.

Cuore della manifestazione sarà la presentazione ufficiale dell’edizione 2026 della Guida Vitae e la cerimonia di consegna degli attestati di eccellenza alle cantine abruzzesi selezionate. L’edizione 2026 vede la presenza di 76 aziende abruzzesi, con un incremento di 8 nuove realtà rispetto allo scorso anno, e assegna il riconoscimento di “Eccellente Qualità” a 45 vini, provenienti da tutte le province della regione. Di particolare prestigio anche la presenza di 15 vini abruzzesi inseriti nella selezione dei “Migliori 100 Vini d’Italia”, suddivisi nelle quattro classifiche di settore.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo e vedrà la partecipazione del presidente Lorenzo Sospiri, sommelier ad honorem di AIS Italia. A seguire la presentazione, è prevista una degustazione dei vini che hanno raggiunto l’eccellenza, oltre a una selezione di vini rappresentativi delle aziende presenti in guida, offrendo ai partecipanti un’esperienza diretta della qualità raccontata dalla Vitae 2026.

“E’ importante dare continuità a eventi come questo – ha dichiarato il presidente Sospiri nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento – che vedrà la presentazione di una guida di caratura nazionale che, al tempo stesso, ha anche una rilevanza internazionale. E’ la dimostrazione di quanto i viticoltori abruzzesi stiano facendo: 8 nuovi produttori nella guida e 15 eccellenze tra le 100 italiane con una rappresentanza importante. Questo è un momento molto delicato per il vino sia per gli elementi produttivi, sia per gli effetti climatici, per le aggressioni causate da elementi infestanti, per i dazi, tutte condizioni che stressano queste importanti attività imprenditoriali che però hanno un importante ricaduta in termini turistici e culturali. Ogni volta che un vino abruzzese arriva su una tavola di un'altra regione o di un'altra nazione si sta facendo un'azione di marketing territoriale. Quando poi quelle persone verranno nella nostra regione e vorranno degustare i nostri vini, troveranno come ambasciatori i sommelier dell'Ais che sono i primi promotori dell'Abruzzo. Guardiamo a questa guida con soddisfazione ma anche come monito per ricordarci le tante sfide che dovrà affrontare il mondo vitivinicolo”.

la presidente di AIS Abruzzo, Angela Di Lello, ha voluto richiamare il valore storico e culturale dell’Associazione, che celebra sessant’anni di attività: “Questa decima edizione di Vitae assume un significato ancora più profondo perché si inserisce nel sessantesimo anniversario dell’Associazione Italiana Sommelier. Sessant’anni di impegno fondati su valori come competenza, etica, formazione e servizio al territorio. Con il Gran Galà Vini raccontiamo non solo eccellenze produttive, ma una visione culturale che unisce persone, territori e identità, guardando con responsabilità al futuro dell’Abruzzo del vino”. A rimarcare il valore della sinergia tra associazioni e mondo agricolo è intervenuto Alfonso Ottaviano, direttore di CIA Chieti-Pescara, partner dell’evento: “Essere partner del Gran Galà Vini è una scelta precisa e coerente con la nostra missione. Crediamo fortemente in questo evento perché mette al centro le imprese, il lavoro agricolo e la qualità delle produzioni. La collaborazione con AIS rappresenta la volontà di costruire un percorso condiviso di valorizzazione del territorio e di sostegno concreto al comparto vitivinicolo e agroalimentare abruzzese”. Il referente regionale AIS, Luca Panunzio, ha evidenziato il lavoro tecnico e il valore editoriale della guida: “Vitae è il risultato di un percorso rigoroso, fatto di studio, degustazioni e confronto, che restituisce una fotografia autentica della qualità regionale. Questa guida è uno strumento di racconto e di crescita per tutto il sistema vino abruzzese”.