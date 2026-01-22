Case in Abruzzo, cresce l'interesse di acquirenti esteri per borghi e aree naturali

Nel 2025 l'Abruzzo continua a consolidare il proprio ruolo nel panorama immobiliare internazionale grazie a un mix di natura, piccoli centri storici, mare e montagna, elementi sempre piÃ¹ centrali nelle scelte degli acquirenti esteri.

In base all'analisi di Gate-away.com - il portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia, la regione si distingue per una domanda stabile e qualificata, che privilegia immobili indipendenti e contesti a bassa densitÃ turistica.

A livello provinciale, Chieti concentra il 43,79% delle richieste, mantenendo la leadership nonostante una lieve flessione (-1,46% sul 2024). Segue Pescara con il 22,22% (-4,87% sul 2024) e Teramo con il 14,52%. Discorso a parte per la provincia L'Aquila, che registra una crescita significativa del +14,31%, segnale di un interesse crescente verso le aree interne e montane ed anche per la cittÃ capoluogo che ha visto crescere la sua visibilitÃ internazionale grazie al riconoscimento di "Capitale italiana della Cultura 2026" rafforzando la percezione di un territorio in trasformazione, ricco di patrimonio storico, borghi autentici e qualitÃ della vita.

Comuni piÃ¹ richiesti: borghi e centri storici al centro della domanda

In questo contesto, l'interesse degli acquirenti esteri si concentra su comuni minori e aree interne, dove Ã¨ ancora possibile accedere al mercato immobiliare con valori competitivi, intercettando una domanda attenta non solo all'investimento, ma all'esperienza di vita e al legame con il territorio.

Tra i comuni piÃ¹ richiesti spiccano Penne (PE), Fraine (CH), Atri (TE) e Castelvecchio Subequo (AQ). Da segnalare le ottime performance di Celenza sul Trigno (CH), che cresce del +89,66%, Magliano de' Marsi (AQ) che cresce del 95,45%, Ofena (AQ) con un +70,59% e di Atri (TE), con Valore medio immobile ricercato : EUR 227.727 (30,60%)



Classifica dei comuni piÃ¹ richiesti

Comune Percentuale sul totale delle richieste FRAINE (CH) 3,9% ATRI (TE) 3,57% (+40% rispetto al 2024) CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) 3,48% PENNE (PE) 12,6% CELENZA SUL TRIGNO (CH) 2,55% (+89% rispetto al 2024) ROCCASPINALVETI (CH) 2,37% CARAMANICO TERME (PE) 2,32% CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) 1,88% TORINO DI SANGRO (CH) 1,88% ORTONA (CH) 1,76%

NazionalitÃ : Stati Uniti in testa, cresce il Regno Unito

Gli Stati Uniti restano il primo mercato di riferimento con il 26,21% delle richieste, pur registrando una flessione fisiologica rispetto al 2024. Molto positivo il dato del Regno Unito, che sale al 18,09% con una crescita del +21,31%, segno di un rinnovato interesse per l'Italia centrale. Seguono Germania, Canada, Belgio e Francia, a conferma di una domanda europea solida e diversificata.



Classifica dei paesi che hanno inviato il maggior numero di richieste

Paese Percentuale sul totale delle richieste Stati Uniti 26,21% (-22% rispetto al 2024) Regno Unito 18,09% (+21,31% rispetto al 2024) Italia 7,38% - crescita del +7,43% rispetto al 2024 (richieste inviate mentre soggiornano in Italia) Germania 6,38% Canada 4,48% Belgio 3,22% Francia 2,95%

Tipologia di immobili: indipendenza, spazi e contatto con la natura

Le preferenze degli acquirenti esteri si orientano nettamente verso case indipendenti (22,78%) e case di campagna (14,89%), mentre l'appartamento resta una scelta minoritaria. Oltre il 61% delle richieste riguarda immobili completamente ristrutturati, segno di una domanda sempre piÃ¹ consapevole e orientata a soluzioni pronte all'uso. Il valore medio degli immobili richiesti sale a 184.497 euro, con una crescita del +29,56% rispetto al 2024. Nonostante l'aumento, l'Abruzzo rimane una delle regioni piÃ¹ accessibili d'Italia: il 70,96% delle richieste si concentra nella fascia di prezzo fino a 100.000 euro, rendendo il territorio particolarmente attrattivo per chi cerca un buon equilibrio tra qualitÃ della vita e investimento sostenibile.

Valore degli immobili (fasce di prezzo) Percentuale sul totale delle richieste fino a 100 mila euro 70,96% 100-250 mila euro 18,26% 250 - 500 mila euro 6,8% 500 - 1 mln euro 1,86% Oltre 1 mln euro 2,13%

Il commento di Gate-away.com

Â«L'Abruzzo intercetta perfettamente una delle tendenze piÃ¹ evidenti del mercato internazionale: la ricerca di territori autentici, lontani dalle grandi cittÃ e dal turismo di massa, ma ricchi di identitÃ , natura e tradizioni - commenta Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com.

Gli acquirenti stranieri sono sempre piÃ¹ attratti da borghi e aree interne dove Ã¨ possibile vivere un'Italia piÃ¹ vera, con prezzi ancora accessibili e un'elevata qualitÃ della vita. La crescita del valore medio conferma che si tratta di una domanda consapevole e di lungo periodo, che rappresenta una grande opportunitÃ per il territorio e per chi decide di vendere oggi.Â»