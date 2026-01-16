Partecipa a Ortona Notizie

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Coldiretti mobilitata per salvare l'agricoltura europea, delegazione di abruzzesi a Strasburgo

redazione
Territorio
Condividi su:

Prosegue la mobilitazione permanente di Coldiretti e si sposta a Strasburgo il 20 gennaio davanti alla sede del Parlamento Europeo con lâ€™obiettivo "di bloccare  - si legge in una nota - le follie della Von der Leyen e della sua cerchia ristretta di tecnocrati che mettono a rischio il reddito degli agricoltori europei e 400 milioni di cittadini.

La firma del Mercosur senza reciprocitÃ  e le dovute garanzie sui controlli sarebbe per Coldiretti oltre che, come detto, un grave danno per cittadini consumatori e agricoltori, un pericoloso precedente per tutti i futuri possibili accordi che permetterebbero cosÃ¬ di far entrare in Europa, e finire sulle nostre tavole, cibi prodotti senza gli stessi standard sanitari, ambientali, di lavoro etico e di sicurezza alimentare per i consumatori europei, che sono richiesti agli agricoltori della Ue.

Importare prodotti che sono realizzati con regole completamente diverse e con lo sfruttamento della manodopera minorile riteniamo che sia unâ€™ingiustizia non solo fatta nei confronti dellâ€™agricoltura, ma fatta nei confronti dellâ€™intera collettivitÃ .

La nostra battaglia, la nostra mobilitazione, continuerÃ  finchÃ© non saremo riusciti ad ottenere delle risposte chiare da parte delle istituzioni europee".

A Strasburgo ci sarÃ  anche una delegazione di imprenditori agricoli abruzzesi, soprattutto giovani.   

Lâ€™appuntamento Ã¨ a partire dalle ore 9.00 a Place de Bordeaux dove il presidente e il segretario generale della Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, insieme a mille agricoltori soci della Coldiretti si uniranno a quelli francesi della Fnsea per chiedere al Parlamento Europeo di fermare il progetto distruttivo della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen.

Condividi su:

Seguici su Facebook