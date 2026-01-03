Partecipa a Ortona Notizie

Aeroporto dâ€™Abruzzo, 2025 da record: 1,15 milioni di passeggeri

Lo scalo di Pescara chiude un anno oltre le attese e guarda avanti Ryanair lo inserisce tra le destinazioni da tenere dâ€™occhio con 21 rotte estive in programma

Il 2025 si chiude con un risultato storico per lâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo 1 milione e 150 mila passeggeri circa 300 mila in piÃ¹ rispetto allâ€™anno precedente un dato che certifica la fase di crescita dello scalo.

 Il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro attribuisce il traguardo a un lavoro di squadra che ha coinvolto struttura interna e supporto istituzionale senza nascondere che anche le criticitÃ  e le osservazioni del passato hanno aiutato a correggere inefficienze e migliorare i servizi  Sul fronte operativo lo slancio prosegue verso il 2026 Ryanair ha indicato Pescara tra le mete di riferimento per il prossimo anno insieme ad altre quattro destinazioni europee puntando sulla stagione estiva con 21 rotte e un calendario ricco di collegamenti

