Aumento dei pedaggi autostradali, Cna: Â«Dopo il danno anche la beffaÂ»

Â«Dopo il danno provocato da lavori interminabili, adesso a imprese e cittadini tocca subire anche la beffa dei rincariÂ».

Eâ€™ il commento del presidente regionale della Cna Abruzzo e vicepresidente nazionale, Bernardo Sofia, di fronte allâ€™aumento - scattato a inizio 2026 - dei pedaggi autostradali lungo gran parte delle autostrade italiane: aumento che riguarda anche arterie, come la A14 Adriatica gestita dalla societÃ Autostrade per lâ€™Italia, e che porta a un ritocco verso lâ€™alto dellâ€™1,5% delle attuali tariffe.

Â«Il provvedimento deciso dallâ€™AutoritÃ di Regolazione dei Trasporti â€“ prosegue â€“ Ã¨ stato applicato in modo burocratico, non tenendo in alcun conto lâ€™impatto che ciÃ² produce sugli utenti che utilizzano il sistema autostradale non occasionalmente, ma per svolgere la propria attivitÃ lavorativa. Utenti che, soprattutto lungo la tratta tra Abruzzo e Marche della A14, si trovano a sopportare da anni disagi, rischi per la sicurezza e ritardi in ragione del protrarsi di lavori di manutenzione straordinaria di cui non si intravvede il termine. E mentre i rincari hanno un impatto certo e quotidiano sui conti delle aziende di trasporto di merci e persone, i ristori legati ai ritardi provocati sui tempi di percorrenza dai cantieri hanno invece modalitÃ di applicazione complesse e farraginose. Con il rischio concreto, nella sostanza, di vanificare il tutto. Oltretutto, non vorrei si dimenticasse anche il fatto che le imprese dellâ€™autotrasporto si trovano a fare i conti anche con lâ€™aumento delle accise sul gasolio decise dal governo, completando un quadro di crescita dei costi da sostenereÂ».

Â«Nelle scorse settimane - ricorda infine Sofia - i nostri colleghi di Cna Fita Abruzzo, insieme agli esponenti di Usarci, sigla che associa rappresentanti e agenti di commercio, hanno presentato allâ€™opinione pubblica un ricco dossier che documenta il modo approfondito e circostanziato i danni che tutti questi intoppi alla viabilitÃ provocano ai conti delle imprese. Se ne sarebbe dovuto tener conto prima di mettere mano agli aumentiÂ».



