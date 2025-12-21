Bike Sharing, il servizio si estende

Sono stati inaugurati, presso l’Ente Porto di Giulianova, i nuovi servizi di noleggio biciclette elettriche cittadine per i comuni Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Francavilla al Mare, che integrano ed estendono i servizi già attivi nella provincia di Chieti (Chieti, Ortona, San Vito Chietino) e nella provincia di Teramo (Teramo, Tortoreto, Giulianova, Pineto e Alba Adriatica).

I nuovi servizi, che non hanno costi per le municipalità, sono stati attuati grazie a contributi ministeriali per la promozione della sharing mobility destinati - attraverso la Regione Abruzzo - a TUA S.p.A. che, a sua volta, ha affidato la gestione a VAIMOO (Angel Holding) attraverso un avviso pubblico.

La società operatrice del servizio continua a investire sul territorio, ampliando la flotta oltre quanto previsto dal capitolato di gara. Sono infatti state introdotte 65 e-bike in 24 stazioni per 4 nuovi centri, portando il parco complessivo dell’Abruzzo a 345 e-bike, distribuite in 104 stazioni su 12 comuni, includendo due tra le principali città della regione. L’estensione del progetto di mobilità consente oggi di collegare diverse località costiere con lo stesso servizio di bike sharing, che si snoda per oltre 100 km, pari a quasi l’80% di tutto il litorale regionale.

Alla luce dell’apprezzamento dei cittadini, i nuovi servizi hanno l’obiettivo di potenziare ulteriormente l’offerta del sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da TUA S.p.A. e il bike sharing VAIMOO, già particolarmente conveniente, prevedendo scontistiche sull’utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio TUA S.p.A. in corso di validità.

Il servizio sarà attivo progressivamente, a partire dal giorno stesso dell’inaugurazione, in tutte le municipalità coinvolte. Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili sui seguenti siti:



• Provincia di Chieti https://chieti.vaimoo.app

• Provincia di Teramo https://teramo.vaimoo.app

Umberto D’Annuntiis, assessore ai Trasporti e mobilità della Regione Abruzzo, ha dichiarato: “Con l’estensione del bike sharing lungo la costa abruzzese compiamo un ulteriore concreto passo verso una mobilità davvero moderna, sostenibile e alla portata di tutti, capace di servire oltre 100 chilometri di litorale e 12 comuni con un unico sistema integrato e di facile fruizione”.

Per Gabriele De Angelis, presidente TUA S.p.A.,”il progetto di bike sharing che estendiamo ad altri comuni rappresenta un ulteriore passo decisivo nel percorso con cui TUA sta rafforzando la mobilità intermodale in Abruzzo. Integrare la bici con i servizi autobus e ferroviari significa offrire ai cittadini un sistema di spostamento più flessibile, sostenibile e realmente connesso. È una scelta strategica che guarda alla qualità della vita delle persone e alla competitività dei territori. L’avvio del servizio nei comuni di Roseto, Silvi, Martinsicuro e Francavilla conferma la volontà condivisa di costruire un modello moderno di mobilità, capace di rispondere alle esigenze quotidiane di residenti, studenti e turisti. TUA continuerà a investire in soluzioni che favoriscono l’intermodalità, convinta che il futuro del trasporto pubblico passi proprio dalla capacità di integrare mezzi, servizi e tecnologie. Ringrazio la Regione Abruzzo che ha creduto fortemente in questo progetto, le amministrazioni comunali coinvolte e il team tecnico che ha seguito passo passo l'evoluzione di tutte le fasi: è grazie a questa collaborazione che possiamo trasformare una visione di mobilità sostenibile in un risultato concreto per l’intera comunità abruzzese.”



“Siamo particolarmente orgogliosi di estendere il servizio di bike sharing con ebike 100% made in Italy operate dai nostri colleghi Abruzzesi” – commenta Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO -. “I feedback raccolti dai cittadini sono molto positivi e registriamo un utilizzo progressivamente in crescita. A valle di questa sperimentazione sarà importante dare ad ogni singola amministrazione comunale la possibilità di poter decidere autonomamente come organizzare il proprio trasporto urbano integrato, allocando le risorse disponibili tra servizi autobus e servizi di ebike sharing.”

