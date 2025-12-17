Dai Trabocchi alla Maiella, efficace la rete turistica territoriale

Si è tenuto lunedì 15 dicembre, a Roccascalegna, l’appuntamento conclusivo dell'edizione 2025 della Card turistica "Dai Trabocchi alla Maiella" con l'evento "Racconti, Persone e Numeri di un Territorio che Accoglie".

L'incontro, organizzato dalla DMC Terre del Sangro Aventino, ha presentato i risultati statistici del progetto, evidenziando il consolidamento della collaborazione tra la costa adriatica e il sistema montano della Maiella.

L'evento ha visto la partecipazione istituzionale del Sottosegretario della Giunta Regionale con delega al turismo, Daniele D’Amario, dei Sindaci del Territorio e di una nutrita rappresentanza di operatori del circuito. La giornata è stata preceduta da una visita guidata al Castello Medievale di Roccascalegna, un momento dedicato alla valorizzazione del patrimonio locale.

La sessione "Il Viaggio dei Numeri", coordinata da Filippo De Sanctis (Presidente del Comitato d’Attuazione DMC) e Gianlorenzo Molino (Direttore DMC), ha illustrato il bilancio statistico del progetto.

L'edizione 2025 ha registrato un totale di 3.239 utilizzi della Card, segnando un incremento del +46% rispetto all'anno precedente. Parallelamente, la rete di accoglienza è cresciuta, includendo 132 operatori privati (ristorazione, prodotti tipici e servizi), in aumento rispetto al 2024, e 23 siti turistici convenzionati.

Particolarmente significativa è l'accelerazione dell’uso delle card generate digitalmente, che hanno raggiunto la quota di 2.750 download, superando nettamente i 700 download registrati nell'edizione 2024. Questo dato conferma la crescente capacità del circuito di andare verso una trasformazione di tipo digitale, seppur non è giunto ancora del tutto il momento di abbandonare la versione cartacea dello strumento di accoglienza.

L'analisi geografica degli utilizzi mostra una dinamica di mobilità che attesta l'interdipendenza tra le aree su cui lavora la DMC.

Distribuzione degli Usi: la Maiella Orientale ha registrato il maggior numero di transazioni (1.689 utilizzi), seguita dalla Val di Sangro (997) e dalla Costa dei Trabocchi (553).

Connessione Interna: Il 63% degli utilizzi da parte di chi ha ritirato la Card sulla Costa dei Trabocchi è avvenuto nella stessa area, ma un significativo 37% si è spostato nell'entroterra (21% in Val di Sangro e 16% nella Maiella Orientale).

Ruolo della Maiella: La mobilità dalla Maiella Orientale evidenzia una forte propensione all'esplorazione, con il 52% degli utilizzi riversati nel territorio della Val di Sangro, a conferma dell'attrazione reciproca che alimenta l'economia delle aree interne.

A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione "Territorio Accogliente e Ospitale 2025", un momento per riconoscere il contributo dei professionisti che, con la loro adesione e promozione, hanno garantito l'efficacia dello strumento e per raccogliere le loro testimonianze in merito all’utilità dello strumento e ai feedback raccolti dai loro ospiti.

Tra le strutture che hanno registrato il maggior numero di sconti erogati figurano il Castello Medievale di Roccascalegna (Val di Sangro) con 466 sconti e le Grotte del Cavallone (Maiella Orientale) con 349 sconti, sottolineando l'importanza delle mete di visita storiche e naturali.

Altre strutture premiate, che si sono distinte o per il numero di sconti accordati o per aver distribuito ai loro ospiti card che sono state effettivamente utilizzate, sono: Museo dell’Orso e Area Faunistica dell’Orso Bruno (Palena), Soc. Agr. Sempl. Dimarino (Torricella Peligna), Cantina Frentana (Rocca San Giovanni), Agriturismo Il Vecchio Moro (Torricella Peligna), Abruzzo Gourmet (Lanciano), Ristorante Il chiostro (Lanciano), Bici Mania Noleggio (Fossacesia), Zoo d'Abruzzo (Rocca San Giovanni), Green Road Bike (Ortona), Museo Naturalistico del Centro Visite del Parco Nazionale della Maiella (Lama dei Peligni), Trabocco Turchino (San Vito Chietino), Delphin Beer (Roccascalegna), Il Ferracavallo (Frisa), Agriturismo L'uliveto (Palombaro), Terre Carricine, IAT - Infopoint di Lanciano, Centro di Informazioni Turistiche del comune di Guardiagrele e del Parco Nazionale della Maiella, IAT di Ortona, Casa Albergo Tiroasegno (Lama dei Peligni), Agriturismo Colle Tripio (Guardiagrele), Agrado b&b (Rocca San Giovanni), Hotel Capè (Torricella Peligna), Hotel Villa Danilo (Gamberale), le influencer Marty & Travel e Just Giò, EPKS Comunica, i comuni di Roccascalegna, Lanciano, Lama dei Peligni e Taranta Peligna

Al termine dell’incontro, il Sottosegretario Daniele D’Amario ha espresso apprezzamento per i risultati: “La crescita degli utilizzi della Card è un indicatore chiaro che la strategia di rete tra operatori e istituzioni produce effetti concreti. Il dato conferma l’importanza di promuovere una sinergia operativa tra costa, entroterra e montagna, un modello che continueremo a supportare per offrire al visitatore un'esperienza turistica integrata e autentica.”

La giornata si è conclusa con un momento conviviale con prodotti del territorio, a cura della Pro Loco di Roccascalegna.

