Sanità a misura di donna: sette "bollini rosa" agli ospedali della Asl Lanciano Vasto Chieti

Sette sigilli di qualità per la salute femminile, con una novità rilevante che arriva dal “San Pio da Pietrelcina”: l’Ospedale di Vasto compie il salto di qualità e ottiene il secondo “bollino rosa”, allineandosi ai presidi di Chieti e Ortona.
Fondazione Onda ha disegnato la nuova mappa biennale 2026-2027 degli ospedali italiani attenti alla medicina di genere, premiando la rete della Asl Lanciano Vasto Chieti per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili.
Il nuovo biennio fotografa una sanità provinciale che consolida e rafforza i propri percorsi rosa.
Nel dettaglio, l’advisory board della fondazione ha assegnato due bollini all'Ospedale ‘SS. Annunziata’ di Chieti, al “Gaetano Bernabeo” di Ortona e, come detto, al “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, che migliora la performance rispetto alla precedente rilevazione. Conferma importante anche per il “Floraspe Renzetti” di Lanciano, che mantiene il suo bollino, garantendo la presenza del riconoscimento su tutti i principali presidi aziendali.
La valutazione ha tenuto conto delle specialità cliniche, dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi di accoglienza orientati al genere. Il risultato certifica il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari dell’azienda, impegnati a garantire percorsi di cura che integrano l’approccio di genere nella pratica clinica, offrendo una presa in carico globale della donna in ambito ospedaliero.