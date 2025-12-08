Ape Apicoltura premiata come miglior stand a 'Tornareccio Regina di Miele 2025'

È stato consegnato dal sindaco Nicola Iannone e da alcuni membri dell’amministrazione comunale di Tornareccio il riconoscimento come miglior stand Regina di Miele 2025 all’azienda Ape Apicoltura, che con 183 voti è stato lo spazio espositivo preferito dai visitatori dell’evento dedicato al miele che si è svolto a settembre scorso.

L’accoglienza, l’originalità e la contestualità sono stati i criteri che hanno guidato i numerosi visitatori nello scegliere lo stand di Apicoltura Ape, che si è aggiudicata la gratuità dello spazio espositivo nell’edizione 2026.

“Siamo estremamente onorati e felici di questo riconoscimento e sicuramente lo consideriamo un incentivo a fare sempre meglio – spiegano i titolari Ercole Pili e Maria D’Ippolito dell’azienda vincitrice che opera a Tornareccio dal 2020 -. Eventi come questo sono fondamentali per l’intero settore apistico e soprattutto per noi che siamo una giovane azienda e abbiamo bisogno di promuovere il nostro prodotto e di farci conoscere. Regina di Miele offre un’occasione unica per educare i consumatori sull’importanza del miele artigianale ma soprattutto per promuovere la produzione del miele di alta qualità distinguendolo dalla produzione di massa. È stato un risultato completamente inaspettato, considerando anche il livello alto di tutti gli altri stand presenti, questo ci dà ancora più soddisfazione e ci fa capire che i consumatori apprezzano i nostri prodotti”.



Il sindaco Nicola Iannone: “A nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza, rivolgo le mie più sentite congratulazioni ad Ape Apicoltura che ha vinto il concorso di quest’anno. Questo riconoscimento, che peraltro proviene dal pubblico di Regina di Miele, non è solo testimonianza dell’eccellenza del miele di Tornareccio, ma anche del valore del lavoro, della dedizione e della passione che ogni giorno tutti gli apicoltori mettono nella loro attività. Siamo fieri di avere nel nostro territorio questa e tante altre realtà che valorizzano l’apicoltura con serietà”. “Regina di Miele – ha aggiunto il primo cittadino - è il frutto di un lavoro di squadra al quale partecipano ogni anno amministrazione, aziende, associazioni e volontari. È l’orgoglio della nostra comunità che porteremo avanti con impegno e dedizione. La vetrina delle eccellenze del nostro territorio dà appuntamento al 2026 per la ventesima edizione con un programma ricco di momenti imperdibili”.