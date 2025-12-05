Offerta turistica, «accoglienza extra-alberghiera strategica per l’Abruzzo»

«La micro ricettività di qualità è una delle condizioni essenziali per far crescere le presenze turistiche in Abruzzo. I numeri ci dicono che stanno aumentando, e ciò succede anche grazie a queste strutture, che soprattutto in alcuni territori delle aree interne registrano dati significativi». E’ uno dei passaggi dell’intervento del Sottosegretario con delega al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, intervenuto a Pescara, nella sede regionale di Cna Abruzzo, all’assemblea dell’Associazione “AbruzzoBnB + Extra di qualità”, affiliata a Cna Turismo Abruzzo, che ha riunito i suoi associati per gettare le basi del proprio lavoro nei prossimi mesi. Lo ha fatto partendo proprio dal cambio del nome e del logo, a rimarcare il cambio di passo.

Una collaborazione, quella tra la Cna e l’associazione presieduta da Lucia Simioni, sempre più strategica e sottolineata dalla presenza del direttore di Cna Abruzzo, Silvio Calice, della presidente e del coordinatore di Cna Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese.

«L’assemblea straordinaria - spiega Simioni - è stata convocata per decidere sul nuovo statuto che prevede, oltre al cambio del logo “Abruzzobnb+extra di qualità”, anche l’ampliamento della rappresentanza a tutto il settore dell’extra-alberghiero: l’assemblea ha accolto con favore questa scelta, che a breve andrà formalizzata con le nuove cariche del direttivo in scadenza nei primi mesi del .2026 e con la prossima nostra assemblea ordinaria annuale. Operiamo in Abruzzo da quindici anni, mettendo insieme qualcosa come circa cento strutture di B&B di qualità».

E proprio la qualità dell’accoglienza resta la filosofia di fondo cui il circuito di strutture ispira la propria azione, facendo dell’accoglienza autentica e attenta ai dettagli il suo biglietto da visita. Concetti fatti propri e rilanciati da D’Amario: « Ci sono standard qualitativi a cui attenersi per favorire l'accesso dei turisti: serve far rete anche attraverso la formazione, per migliorare l’offerta. E gli affitti brevi, soprattutto nelle aree interne e nei borghi, possono rappresentare quel valore aggiunto che serve per penetrare sempre meglio in un mercato del turismo sempre più consapevole». «E presto – ha concluso D’Amario - avremo anche i riscontri numerici sull’andamento delle presenze nel 2025 che si annunciano largamente positivi».

«La collaborazione con Cna, in corso da un paio d’anni – conclude Simioni - avvalora ancora di più la nostra scelta di sviluppo della rappresentanza, con la possibilità da parte degli operatori di ottenere maggiori servizi e formazione indispensabile per le sfide di un settore, come quello turistico, in continua evoluzione».