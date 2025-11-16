Aeroporto d'Abruzzo, un milione di passeggeri: "Traguardo importantissimo"

"Accertiamo il raggiungimento di un grande traguardo per l’Aeroporto d'Abruzzo che fa registrare il superamento del milione di passeggeri transitati. Si tratta di un obiettivo molto importante perché consolida la possibilità di mantenere questa fondamentale infrastruttura e di rilanciarla in modo sempre crescente. Quando è iniziato questo percorso certi numeri erano inimmaginabili ma noi abbiamo sempre creduto nella grandi potenzialità del nostro Aeroporto e dell’intero Abruzzo.

Siamo convinti che con la nuova programmazione dei voli invernali questo traguardo verrà superato con grande ampiezza.

Sono certo che i dati continueranno a crescere costantemente perché proseguiremo a investire sia sui voli in partenza sia su quelli in arrivo con nuove destinazioni pensate per portare nella nostra regione nuovi investimenti e turisti. Com’è noto stiamo lavorando per le rotte di continuità; abbiamo ripristinato un volo per Milano e puntiamo ad averne un altro sullo scalo di Linate ma nel prossimo futuro arriveranno altre sorprese”.

Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, presente all’Aeroporto d’Abruzzo per celebrare il superamento del milione di passeggeri.