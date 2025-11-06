Lâ€™Abruzzo in vetrina a Samu Milano 2025: giovani e imprese al centro

La Regione Abruzzo partecipa a Samu Milano 2025, appuntamento di rilievo nazionale dedicato allâ€™industria, alla creativitÃ e allâ€™innovazione. A rappresentare il territorio Ã¨ lâ€™assessore alle AttivitÃ produttive Tiziana Magnacca, chiamata a portare la voce di una regione che punta su talento, impresa e cambiamento.

Lâ€™evento, rivolto in particolare ai giovani creativi e alle realtÃ imprenditoriali piÃ¹ dinamiche, offre uno spazio di confronto e visibilitÃ per le aziende abruzzesi presenti. Unâ€™occasione per raccontare il valore della produzione locale, la capacitÃ di innovare e la volontÃ di aprirsi a nuovi mercati.

La partecipazione a fiere come Samu Milano Ã¨ strategica per lâ€™Abruzzo: consente di uscire dai confini regionali, di costruire relazioni e di posizionarsi in contesti competitivi, nazionali e internazionali. Ãˆ anche un segnale di fiducia verso le nuove generazioni, che trovano in questi spazi stimoli e opportunitÃ .

La presenza istituzionale dellâ€™assessore Magnacca rafforza il messaggio di una Regione che crede nel potenziale del proprio tessuto produttivo e che sostiene con convinzione chi guarda avanti. Un passo importante per un Abruzzo che vuole essere protagonista del cambiamento, con radici solide e visione aperta.

Servizio di Ercole d'Ercole