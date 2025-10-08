'Giornate FAI d'Autunno', ecco le aperture in Abruzzo

Giornate FAI d'Autunno 2025 in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre.
Ecco le aperture in Abruzzo
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI
RAPINO (CH)
- BORGO MEDIEVALE DI RAPINO
- RIONE DEI CERAMISTI E BOTTEGHE
- GROTTA DEL COLLE
Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA
ORTONA (CH)
- VILLA ROGATTI
- FIUME MORO - SULLE TRACCE DELLA GUERRA
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO
GESSOPALENA (CH)
- LA PRETALUCENTE E IL BORGO FANTASMA NEL GESSO
- NEGOTIUM IN OTIO: L'ARTE DEL TOMBOLO A PALAZZO *riservato iscritti FAI
- DALLA VECCHIA FORNACE ALLA CANTINA SCAVATA NEL GESSO
- LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE
- DA GESSOPALENA A SANT'AGATA. STORIA, NATURA E BRIGANTI
- LA MORGIA TRA ARTE E NATURA
Il borgo medievale di Gessopalena fa parte dellâ€™Itinerario europeo delle Giornate FAI d'Autunno, avendo beneficiato di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per interventi di conservazione e valorizzazione.
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO
VASTO (CH)
- CORTI, CORTILI E DIMORE NASCOSTE FRA CARDI E DECUMANI
- COMPLESSO DI S. MARIA DEL CARMINE: CHIESA, CHIOSTRO, IPOGEO
- LE VIE DELL'ACQUA: ORTI, PESCHIERE, CISTERNE ROMANE
- ALLA SCOPERTA DELLE TERME ROMANE DI VIA AIMONE *riservato iscritti FAI
- POLITEAMA RUZZI: CINEMA E TEATRO IN TEMPI DI GUERRA E PACE
- TEATRO COMUNALE GABRIELE ROSSETTI
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI L' AQUILA
L'AQUILA (AQ)
- PALAZZO BENEDETTI
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA
MAGLIANO DE' MARSI (AQ)
- MAGLIANO DE' MARSI TRA PALAZZI E ARTE SACRA
- CHIESA DI SANTA MARIA IN VALLE PORCLANETA
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI SULMONA
SULMONA (AQ)
- EREMO DI SANT'ONOFRIO AL MORRONE LUOGO DEL CUORE FAI
- CAMPO DI CONCENTRAMENTO N.78 LUOGO DELLA MEMORIA
- CASINO PANTANO E CAPPELLA DI SANTA LUCIA *riservato iscritti FAI
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI PESCARA
TORRE DE' PASSERI (PE)
- FOGLIE Dâ€™AUTUNNO E MEMORIE NOBILI: CASTELLO GIZZI SI RIVELA
Iniziativa speciale su prenotazione:
- VISITA AL TRAMONTO CON APERITIVO AL CASTELLO
Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMO
MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
- IL BORGO E LE SUE TORRI
- PALAZZO SABATINI SCIARRONI *riservato iscritti FAI
- CASTELLO DI PETECCIANO
- CHIOSTRO DEL CONVENTO DEI SS. SETTE FRATELLI
- CHIESA E TORRE FOLCIO COLANGELI(Montone, fraz. Mosciano Santâ€™Angelo)