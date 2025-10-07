Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato lunedÃ¬ 6 ottobre lo stabilimento Stellantis di Atessa, accompagnato dall'assessore regionale alle AttivitÃ produttive e Ricerca industriale, Tiziana Magnacca.

A confronto con loro Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe & European brands di Stellantis, e il direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa, Paolo Accastello.

Lâ€™incontro - si evidenzia in una nota diramata dalla Regione - ha permesso di approfondire le prospettive produttive e industriali del sito, punto di riferimento per il comparto dei veicoli commerciali a livello europeo.

â€œÃˆ stata una visita molto positiva â€“ ha dichiarato Marsilio â€“ che conferma la centralitÃ dello stabilimento di Atessa nella strategia industriale di Stellantis. La presenza dei vertici europei dell'azienda, che ringrazio per la sua venuta in Abruzzo, testimonia lâ€™attenzione e la volontÃ di investire in questo sito, nonostante le difficoltÃ che il mercato dellâ€™auto e in particolare quello dei veicoli commerciali sta attraversando a livello europeo".

Il presidente della Regione ha sottolineato che lo stabilimento di Atessa, principale polo europeo per la produzione di veicoli commerciali, rappresenta un patrimonio industriale strategico non solo per lâ€™Abruzzo ma per lâ€™intero Paese. â€œGuardiamo al futuro con ottimismo â€“ ha aggiunto Marsilio â€“ la Regione Abruzzo sarÃ sempre in prima linea per sostenere e valorizzare il settore automotive e tutto il suo indotto, con lâ€™obiettivo di favorire innovazione, occupazione e crescita economica. La collaborazione tra istituzioni e imprese Ã¨ la chiave per affrontare le sfide della transizione industriale e rafforzare la competitivitÃ del territorio".