'Attractive 2025', buoni i riscontri per la prima edizione

Entusiasmo degli espositori, buona partecipazione di pubblico nei padiglioni del Polo Fieristico d’Abruzzo, successo del ricco programma Fuori Fiera.

Si è conclusa domenica scorsa la prima edizione di AttrActive, il salone del turismo attrattivo e degli sport outdoor promosso da Lancianofiera con il sostegno della Regione Abruzzo, delle Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d’Italia, e con la collaborazione di enti, università, associazioni e Unpli Abruzzo. Tre giornate intense – dal 26 al 28 settembre – che hanno animato il Polo Fieristico d’Abruzzo di Lanciano e numerosi Comuni del territorio, raccontando un Abruzzo da vivere, scoprire e attraversare.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la prima edizione della nostra prima fiera sul Turismo attrattivo che si è rivelata un punto di incontro dinamico per operatori, stakeholder, sportivi e un vasto pubblico – ha dichiarato il presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio – Rivolgo un grazie speciale ai consiglieri di amministrazione del Consorzio Alberto Paone e Bruno De Felice, alla Regione Abruzzo e al sottosegretario Daniele D’Amario, alle Camere di Commercio abruzzesi, ai tantissimi sindaci e amministratori intervenuti, alle Pro Loco, alle associazioni e a tutti gli operatori che con la loro presenza hanno dato forza e contributi di idee a questa iniziativa.

La buona partecipazione di pubblico, inoltre, ha confermato – ha aggiunto Mercurio - quanto il turismo rappresenti un patrimonio vivo e condiviso per la nostra terra. Questa prima edizione è solo l’inizio di un percorso che guarda al futuro con coraggio e visione: l’Abruzzo ha tutte le carte in regola per raccontarsi. Grazie a tutti: insieme abbiamo scritto la prima pagina di una storia che continuerà a crescere”. Nonostante le incertezze meteorologiche, nei tre giorni di fiera, un pubblico numeroso ed attento ha visitato gli stand allestiti nei padiglioni e seguito le attività del programma “Fuori Fiera”. Particolarmente significativa la presenza di visitatori stranieri, in particolare da Olanda e Inghilterra, attratti dalle esperienze immersive lungo la via Verde dei Trabocchi, a Gessopalena e Fara San Martino, durante le visite guidate nella Lanciano sotterranea e alla riserva regionale Lago di Serranella.

Il format ha funzionato: 60 stand, 19 talk, 8 attività fuori salone, laboratori, sport, incontri con esperti, ospiti di rilievo e una proposta che ha saputo raccontare un Abruzzo autentico. AttrActive ha confermato quanto il turismo in bicicletta sia sempre più motore del turismo sostenibile: la Via Verde, le escursioni in e-bike, le esperienze slow su due ruote sono state tra le più apprezzate, così come le attività pensate per i camperisti, con uno spazio espositivo dedicato che ha suscitato notevole interesse. Ottima anche la risposta di pubblico per gli sport outdoor e buona la partecipazione alle attività per i più piccoli, tra bici e minimoto. Attenzione è stata riservata ai più piccoli, che hanno popolato i padiglioni e partecipato con entusiasmo alle attività esperienziali sui pattini e su paddskate.

Fondamentale la presenza di numerosi sindaci e amministratori locali arrivati da tutte le province abruzzesi, che hanno scelto di partecipare ai talk e di sostenere attivamente il progetto fieristico, confermando quanto la visione condivisa sul turismo possa generare sinergie virtuose. Tra i punti di forza di questa prima edizione è stato l’altissimo livello dei seminari, che hanno affrontato temi centrali: dai cammini regionali alle reti sentieristiche, dal turismo lento alle connessioni ferro-ciclabili, dai borghi ospitali alla valorizzazione delle risorse idriche, fino ai modelli di tutela ambientale e al ruolo della formazione universitaria. La collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e il corso di studi in Turismo Sostenibile ha arricchito la proposta culturale, aprendo prospettive concrete per il dialogo tra mondo accademico e territorio.

Degna di nota anche la sinergia con l’Unione delle Pro Loco Abruzzesi, che ha portato in fiera non solo i sapori delle sagre e delle tradizioni culinarie, ma anche un prezioso contributo culturale, con laboratori, narrazioni e attività esperienziali (dai laboratori di pasta alla mugnaia e dolci tipici all’infiorata all’uncinetto) che hanno coinvolto pubblico di tutte le età. Una collaborazione da replicare e rafforzare nelle prossime edizioni. Momenti di forte impatto emotivo, domenica 28 settembre, hanno visto protagonisti Marco Bellelli, medico radiologo e autore dello scatto selezionato dalla NASA come “foto astronomica del giorno”, e Ilenia Colanero, lancianese doc e campionessa mondiale di apnea paralimpica. I loro racconti, tra immagini, passione, sport e resilienza, hanno emozionato il pubblico e dato ulteriore forza al legame tra promozione del territorio, racconto personale e valorizzazione dell’identità abruzzese. In primo piano anche il contributo dei gruppi di azione locale regionali (GAL), delle Destination Management Company (DMC), di Legambiente e Wwf e delle associazioni di categoria come Cia e Coldiretti, che hanno presentato al pubblico le reti agrituristiche abruzzesi, con degustazioni e racconti di accoglienza contadina in una visione che integra sostenibilità, economia locale e turismo rurale.

La fiera ha celebrato il patrimonio culturale e storico con la presenza e l’animazione delle associazioni Mastrogiurato e Sbandieratori e Musici di Lanciano e raccontato il progetto “L’Aquila multiverso”, il modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale che ha portato il capoluogo regionale al riconoscimento L’Aquila capitale italiana della cultura 2026.

AttrActive ha ospitato due figure di spicco: il medico radiologo Marco Bellelli, autore dello scatto iconico della luna rossa sul Trabocco scelto dalla NASA, premiato dalla Regione Abruzzo per il suo contributo alla promozione del territorio, e la campionessa lancianese di apnea paralimpica Ilenia Colanero, reduce da successi internazionali, che ha portato un messaggio di forza e passione. Un progetto, quello di AttrActive, nato con ambizione ma fondato su solide radici: territorio, partecipazione, sostenibilità, formazione e passione e cha ha fatto intravedere le potenzialità di un format destinato a crescere.

Calato il sipario su AttrActive, Lancianofiera lavora ora alla prossima edizione di Progress 2025, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale, in programma dal 23 al 25 ottobre.