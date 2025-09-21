Parte dall'Abruzzo 'Kilimangiaro on the road 2025'

Parte dall'Abruzzo il nuovo viaggio di Kilimangiaro, programma tv in onda su Rai 3.

Nella prima puntata “on the road”, in programma domenica 21 settembre alle ore 16,30, la storica conduttrice Camila Raznovich incontrerà l'abruzzese D.O.C. Paride Vitale per esplorare il Castello Aragonese di Ortona, prima di avventurarsi lungo la Costa dei Trabocchi.

Nella seconda puntata sarà la volta de L'Aquila, città simbolo di rinascita, raccontata da Simone Cristicchi, alla scoperta della magnifica Basilica di Collemaggio. Con il viaggiatore-acquerellista Andrea Angelucci, poi, ci sarà spazio per Piazza del Duomo e per la celebre Fontana delle 99 cannelle, simbolo identitario della città.

Kilimangiaro continuerà a sorprendere il pubblico con altri due speciali inediti fuori dallo studio. Camila Raznovich guiderà gli spettatori in un percorso tutto italiano, alla scoperta di luoghi affascinanti e meno conosciuti, accompagnata ogni volta da ospiti d’eccezione che, come veri ciceroni, la condurranno tra storie, bellezze e curiosità.

Il terzo appuntamento porterà il pubblico a Modena e Sassuolo. A Modena, tra la Torre Ghirlandina, Piazza Grande e i portici del Municipio, il racconto non potrà che intrecciarsi con la tradizione gastronomica del territorio, affrontata con uno sguardo storico grazie ad Alberto Grandi, professore di Storia del Cibo all’Università di Parma. Da lì, il viaggio continuerà a Sassuolo, dove la storica Alessandra Necci condurrà Camila tra le sale e i giardini del magnifico Palazzo Ducale, ancora poco conosciuto dal grande pubblico televisivo. Infine, l’ultima puntata sarà ambientata a Roma, con partenza da Castel Sant’Angelo per un itinerario straordinario che culminerà con l’ingresso nella Biblioteca Apostolica Vaticana: un’occasione unica per ammirare il Salone Sistino, con i suoi splendidi affreschi, e il belvedere che regala una vista mozzafiato sulla città eterna. A svelare segreti e curiosità ci penserà il giovane content creator romano Gian Marco D’Eusebi.

Accanto ai viaggi italiani, non mancheranno i filmati che da sempre caratterizzano il programma, realizzati dai film-maker del Kilimangiaro nei luoghi più affascinanti del pianeta. Dalle straordinarie formazioni della Cappadocia alle vivaci atmosfere della Colombia, dai colori dell’India al fascino di Berlino, fino alle bellezze naturali dell’isola francese di Réunion. Sarà, come sempre, un invito a viaggiare, esplorare e sognare, comodamente dal proprio divano.

Kilimangiaro è un programma di Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Camila Raznovich, Fabio Roberti, Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. Capoprogetto: Luisa Pistacchio. Produttori esecutivi: Eliana Mercieri e Alessandra Spagnuolo. Regia di Anna Grossi e Roberto Valdata.



