A Guardiagrele la "Casa delle guide del Parco Nazionale della Maiella"

Venerdì 18 luglio, alle ore 17.30, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della “Casa delle guide del Parco Nazionale della Maiella” a Guardiagrele, in località Bocca di Valle.

“Questo risultato arriva dopo una serie di attività caratterizzate da un costante dialogo costruttivo con l’Ente Parco Nazionale della Maiella, finalizzate al potenziamento del ruolo di Guardiagrele all’interno del territorio del Parco, e dopo la precedente deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente Parco che ha definito l’istituzione della “Casa delle guide del Parco Nazionale della Maiella” a Guardiagrele”. Lo comunicano il sindaco Donatello Di Prinzio e l’assessore con delega al Parco e alle politiche della montagna Orlando Console.

L’amministrazione comunale ha individuato come sede una parte della struttura ex Pater Montium (ora Hotel Altevie) nella disponibilità del Comune di Guardiagrele in località Bocca di Valle; quanto stabilito è stato ufficializzato tramite una specifica convenzione tra Comune ed Ente Parco.

“Dopo la riapertura della struttura ex Pater Montium, che era stata lasciata all’abbandono, proseguiamo nel potenziamento del ruolo di Guardiagrele e delle nostre località montane, migliorandone l’attrattività, creando una logica sinergia con l’idea di costruzione di un hub del turismo montano nel comprensorio della Maiella orientale dove Guardiagrele rappresenta a buon titolo il centro principale di sviluppo.

È chiaro come avere la Casa delle guide del Parco a Bocca di Valle ne costituisce la naturale collocazione anche come punto di partenza per escursioni e visite del territorio”, concludono Di Prinzio e Console.

La Casa delle guide del Parco, punto strategico ed operativo per le guide, dovrà fungere anche da punto di accoglienza in quanto “porta di accesso” al Parco Nazionale della Maiella, riconosciuto dal 2021 Geoparco mondiale Unesco grazie alla sua ricca geodiversità e al suo patrimonio storico e naturale.