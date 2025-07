Estrazione gas sul lago di Bomba, parere negativo dalla Commissione VIA della Regione Abruzzo

«Il parere negativo del Comitato V.I.A.della Regione Abruzzo rilasciato lo scorso 10 luglio rappresenta l'ennesima bocciatura di un progetto "fossile" palesemente errato, essendo localizzato in aree ad estremo rischio di frane e dissesti nonché fortemente sismico. Inoltre l'intervento riproposto dalla LNEnergy inciderebbe su diversi siti NATURA2000 di rilievo comunitario» dichiara Augusto De Sanctis del Forum H2O la decisione del Comitato V.I.A. regionale.

"Già nelle osservazioni del 2024 che avevamo predisposto assieme alla Stazione Ornitologica Abruzzese - continua De Sanctis - avevamo fatto notare al ministero e agli altri enti che il progetto si poneva in palese violazione delle misure di conservazione del Sito di Interesse Comunitario delle Gole di Pennadomo, approvate dalla stessa Regione Abruzzo nel 2017 dopo uno studio scientifico predisposto con fondi comunitari.

In tali misure si escludeva l'estrazione di idrocarburi entro 3 km dal perimetro del sito in quanto le ricadute delle emissioni avrebbero comportato effetto negativo sulla vegetazione protetta. Ora si tratta di vigilare affinché il Ministero chiuda definitivamente questa vicenda che va avanti da anni nonostante plurime bocciature con un definitivo parere negativo nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale".

Il parere della Regione Abruzzo è qui:

https://www2.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/via/180978/g-4621-signed.pdf

