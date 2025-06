Regione Abruzzo: Europa consenta aiuti economici alle grandi imprese dell'Automotive

La concessione di aiuti economici alle grandi imprese del settore dell’Automotive per favorire investimenti legati all’ampliamento della capacità produttiva o all’adeguamento tecnologico è stato proposto dalla Regione Abruzzo alla conferenza dell’Automotive Region Alliance in svolgimento a Strasburgo.

La Regione, per il tramite del dipartimento delle Attività produttive, ha presentato un lungo e articolato documento nel quale chiede una “temporary framework”, cioè una deroga temporale con la quale si tolgono le attuali limitazioni nella materia degli aiuti di Stato per le grandi imprese dell’Automotive. In sostanza, in analogia di quanto accaduto con il Covid e in ragione delle difficolta del settore auto, l’Abruzzo chiede ai membri dell’Alliance di farsi portavoce di un intervento del Commissione Europea, teso alla previsione di misure che permettano alle grandi imprese del comparto di essere incentivate per investimenti che riguardino la capacità produttiva e l’adeguamento tecnologico.

“Il documento della Regione Abruzzo – spiega l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca - è stato condiviso con la Regione Lombardia che ha la presidenza dell’Alliance Region Automotive e che la sosterrà nella riunione annuale in programma a Monaco il prossimo 10 settembre. Si tratta di un passaggio politico importante a dimostrazione di quanto sia alta la nostra attenzione in un settore che sappiamo essere cruciale per la nostra economica”.

Solo nell’ottobre scorso il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, aveva presentato un parere, votato dal Comitato europeo delle Regioni, nel quale si sottolineava l’urgenza di finanziamenti mirati da parte dell’Unione europea in modo da garantire una transizione giusta da non compromettere la competitività delle Regioni. La richiesta presentata oggi a Strasburgo “va in quella direzione – sottolinea l’assessore Magnacca - ben sapendo che se il futuro dell’Automotive si muove sull’innovazione di prodotto e di processo produttivo, non prevedere adeguati incentivi in favore delle grandi imprese significa condannare al declino inesorabile l’Automotive che ha segnato gli ultimi 40 anni dell’economia europea”.