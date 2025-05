"Pedali & Sapori" lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, buona la prima

La Costa dei Trabocchi ha ospitato, dal 25 al 27 aprile e dall’1 al 4 maggio 2025, la prima edizione di “Pedali & Sapori”, l’iniziativa ideata e coordinata dalla DMC Terre del Sangro Aventino nell’ambito della Costa dei Trabocchi Experience Week, promossa dal GAL Costa dei Trabocchi.

Un evento che ha unito sport, natura e tradizioni locali lungo il tratto della Via Verde da Ortona a Torino di Sangro, trasformando una semplice pedalata in un’esperienza turistica completa, incentrata sulla valorizzazione del territorio.

Grazie alla formula “Assaggi in Sella”, i partecipanti hanno potuto noleggiare una bici (muscolare o e-bike) presso uno dei sette noleggiatori convenzionati e ricevere in omaggio un carnet per accedere a cinque degustazioni gratuite, dislocate lungo il percorso. Chi ha scelto di utilizzare la propria bicicletta ha potuto acquistare il carnet al costo di €10,00. Le biciclette erano disponibili al noleggio dalle 9:00 alle 18:00, mentre le degustazioni si sono svolte in fascia oraria 10:00–17:00, con accesso libero e senza prenotazione.

I numeri dell’iniziativa

La prima edizione di Pedali & Sapori, ha registrato un apprezzamento rilevante da parte dei turisti che dalle regioni limitrofe sono arrivati sul territorio per realizzare l’esperienza. Nel corso dell’evento sono stati distribuiti 741 carnet, per un totale di 2.804 degustazioni effettuate. Dati che confermano l’interesse crescente verso il turismo esperienziale e sostenibile e la capacità del territorio di attrarre un pubblico alla ricerca di autenticità.

Le degustazioni, curate da produttori e ristoratori locali, hanno offerto un viaggio sensoriale attraverso le tradizioni gastronomiche locali:

la nevola ortonese, dolce tipico proposto dalla Pro Loco Villa San Nicola di Ortona;

i celli pieni, preparati dalla Pasticceria Rosanna Iezzi di San Vito Chietino;

le classiche pallotte cace e ove, preparate e servite da Ebrezza Bistrot Vista Mare, sempre a San Vito Chietino;

lo spumante Abruzzo DOC, prodotto dalla Cantina Eredi Legonziano e servito presso Bottega 94 a Fossacesia;

la cozza ripiena, specialità del Ristorante Mare Blù di Torino di Sangro.



A rendere possibile l’iniziativa è stata la collaborazione tra numerosi operatori locali, coordinati dalla DMC Terre del Sangro Aventino, a dimostrazione di quanto sia efficace il lavoro di rete per lo sviluppo del turismo territoriale.

I noleggiatori aderenti all’iniziativa sono stati:

Blue Bike, Civitarese Viaggi e Green Road Bike(Ortona);

La Pergamena (San Vito Chietino);

Bici Mania (Fossacesia);

Camping Sun Beach e Mare Blu (Torino di Sangro).

Punti informativi per l’acquisto del carnet erano attivi presso lo IAT di Ortona e l’Ufficio Turistico di San Vito Chietino.

Dopo questa sperimentazione, la DMC Terre del Sangro Aventino e gli operatori soci, intendono proseguire questa esperienza, riproponendo e aggiornando il format che ha generato apprezzamento da parte dei partecipanti.