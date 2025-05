'Sottocosta', una vetrina strategica per il Medio Adriatico

Si è conclusa con successo l’edizione 2025 di Sottocosta – Salone nautico del Medio Adriatico, confermandosi sempre più come un punto di riferimento nazionale per il comparto e la filiera dell’economia del mare.

L’evento, organizzato da Camera di Commercio Chieti Pescara, Porto turistico Marina di Pescara e Assonautica provinciale, ha attirato espositori da dieci regioni italiane e un pubblico numeroso proveniente anche da fuori Abruzzo, a dimostrazione della sua crescente centralità nel panorama fieristico italiano.

In un momento in cui il mercato del lavoro è segnato da un forte mismatch tra domanda e offerta – con il 45% delle imprese che fatica a reperire personale qualificato – l’economia del mare si rivela una leva strategica per creare nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani. La Blue Economy, infatti, incrocia competenze tecniche, sostenibilità, innovazione e formazione specialistica, offrendo sbocchi concreti in ambiti come logistica, turismo costiero, cantieristica, nautica e tutela ambientale. In Abruzzo, il comparto marittimo ha mostrato un’elevata dinamicità, generando nel 2022 un valore aggiunto diretto pari a 1,3 miliardi di euro (+19,8% rispetto all’anno precedente), superiore alla media nazionale. Con oltre 23.000 addetti e più di 6.300 imprese attive, il settore rappresenta una quota significativa dell’economia regionale, in particolare nelle province costiere di Pescara, Teramo e Chieti.

«Sottocosta si conferma un evento strategico per la Blue Economy del Medio Adriatico, capace di generare ricadute concrete sul territorio», ha dichiarato Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara. «L’ottima risposta del pubblico e degli operatori ci sprona a continuare a investire nel salone, ampliandone ulteriormente gli spazi e i contenuti per renderlo un acceleratore di crescita e formazione».

Gianni Taucci, presidente del Marina di Pescara, ha sottolineato come la manifestazione abbia registrato numeri importanti anche quest’anno, consolidando il suo ruolo nel panorama nazionale: «La soddisfazione espressa dagli espositori e la qualità dei servizi offerti sono la conferma di un format vincente. Ragioniamo già su un’espansione, in particolare degli spazi in acqua, per rispondere alla crescente domanda».

Francesco Di Filippo, vicepresidente vicario di Assonautica Italiana, ha evidenziato il valore aggiunto degli eventi collaterali: «Dalla presentazione della “Go to Barcolana – Sfida Adriatica 2025” alla Guida nautica della Costa dei Trabocchi, fino al “Battesimo del Mare” e al progetto “Vela per tutti” con la campionessa Alessandra Sensini, Sottocosta ha saputo unire promozione turistica, formazione e cultura del mare».