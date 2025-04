Costa dei Trabocchi in festa: alla scoperta del territorio fra 'experience week' ed eventi speciali

Promuovere e valorizzare il territorio, fra turismo attivo, enogastronomia, natura e cultura locale.

Il Gal Costa dei Trabocchi presenta la Experience Week, un calendario di eventi, esperienze e attività rivolte a turisti e visitatori, nelle giornate dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio e agli operatori del settore turistico dal 28 al 30 aprile. In contemporanea, dal 27 al 30 aprile, si svolge un press tour con la partecipazione di giornalisti della stampa di settore e influencer. Senza dimenticare gli eventi speciali, con la partecipazione aperta a tutti.

Il Gal Costa dei Trabocchi mette a disposizione 600 voucher gratuiti per far vivere le esperienze, appunto, ai turisti che soggiornano almeno una notte in una struttura ricettiva in Abruzzo, nonché agli operatori e ai partecipanti al press tour.

“Per rafforzare ulteriormente il brand Costa dei Trabocchi, con il Gal abbiamo deciso di sviluppare questa azione promozionale concreta - commenta Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi -. Un’azione quindi rivolta sia al turista sia agli operatori, per promuovere le capacità del territorio di fornire servizi esperienziali complessi e, allo stesso tempo, per permettere agli operatori turistici, in particolare quelli del settore ospitalità, di inserire queste opportunità fra le loro proposte rivolte ai clienti”.



La Experience Week nasce con l’obiettivo di attivare il territorio oltre i periodi di punta, valorizzando i mesi primaverili come parte integrante della stagione turistica.

Più di sessanta le esperienze fra le quali scegliere, all’insegna del turismo attivo e non solo, spaziando fra trekking e visite guidate, bici, attività outdoor, enogastronomia.



E quindi, per fare qualche esempio fra le proposte: parapendio, snorkeling, escursioni in barca e kayak, passeggiate nei borghi, laboratori, trekking - dalla costa alla Grotta delle Farfalle e altri - tante scelte per i tour in bici, fra la Via Verde e i percorsi della Rete Ciclabile dei Trabocchi, pic nic fra gli ulivi e mini corsi di assaggio dei prodotti enogastronomici del territorio.

Prenotazioni e info su: www.trabocchiactive.it