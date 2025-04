La Fiera Nazionale dellâ€™Agricoltura di Lanciano si racconta al Vinitaly

La Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano si racconterà lunedì 7 aprile al Vinitaly di Verona, nel corso di uno degli eventi più noti e affermati del settore vitivinicolo internazionale.

Ospitato nella sala conferenze dello Stand Abruzzo (Padiglione 12, ore 10), l’incontro con i giornalisti sarà un’occasione unica per presentare, da una vetrina nazionale, la 63esima edizione della Fiera dell’Agricoltura di Lanciano, evento di riferimento del comparto agricolo per il centro-sud Italia.

Dall’11 al 13 aprile, la manifestazione di punta del Polo fieristico regionale d’Abruzzo porterà in mostra nei suoi 30 mila quadrati di superficie espositiva (di cui 8500 coperti, distribuiti su tre padiglioni), oltre 250 espositori e 500 referenze.

In un’area espositiva interamente occupata, insieme alle presenze storiche, nel 2025 saranno moltissimi i nuovi espositori, tra questi grandi aziende leader nella vendita di macchine agricole che arriveranno a Lanciano in particolare da Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Puglia, Piemonte con un’azienda spin-off dell’Università di Torino. Presenti anche imprese agroalimentari italiane e locali con tante tipicità ed attività che hanno fatto della zootecnia applicata alla cosmesi il loro punto di forza.

Nel corso della conferenza la stampa, saranno svelati i dettagli del programma e le nuove collaborazioni che concorreranno a fare della Fiera dell’Agricoltura di Lanciano non solo una concreta occasione di business per gli espositori, ma anche un palcoscenico privilegiato per valorizzare le eccellenze del settore agricolo e promuovere un dialogo costruttivo tra imprenditori, istituzioni e cittadini.

Presenti, con Ombretta Mercurio, presidente del Polo Fieristico d’Abruzzo, il vicepresidente ed assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente, il presidente del Consorzio di tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi e Lamberto Frescobaldi e Paolo Castelletti, rispettivamente presidente e segretario di Unione Italiana Vini.