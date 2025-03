Trabocchi protagonisti della "Giornata del Made in Italy"

C'è anche Rocca San Giovanni tra le eccellenze selezionate dal MIMIT che contribuiscono a definire il concetto di Made in Italy, sia in Italia che nel mondo. In Abruzzo sono otto, 500 in tutta Italia, le realtà che aderiranno alla Giornata del Made in Italy del prossimo 15 aprile e il comune della Costa dei Trabocchi è una di queste. Rocca San Giovanni infatti parteciperà con il progetto "I trabocchi: da preesistenze storiche ad eccellenze dell'identità italiana" , finalizzato alla conoscenza di queste strutture, frutto d'inventiva, ingegno e tradizione, divenute icona della Regione Abruzzo.

"Essere stati scelti dal Ministero per la Giornata del Made in Italy è un riconoscimento davvero importante per Rocca San Giovanni, di cui tutta la Costa dei Trabocchi deve essere soddisfatta – commenta il sindaco Fabio Caravaggio -. L'idea di presentare domanda di candidatura dei trabocchi, quali eccellenze dell'ingegno italiano l'abbiamo avuta, io insieme ai miei amici dell'amministrazione comunale, già durante l'Assemblea nazionale ANCI a Torino nel corso della quale abbiamo effettuato una pre richiesta, che nei mesi successivi abbiamo completato, dettagliato ed affinato con la presentazione del progetto sul sito ministeriale ottenendo, successivamente, l'ammissione definitiva quale uno tra gli eventi nazionali".

Gli obiettivi della Giornata, che si terrà il 15 aprile, giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, vuole riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario; responsabilizzare l'opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani; sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenze delle nostre manifatture.

"Nel compilare il format di adesione – aggiunge il primo cittadino Caravaggio - ho pensato che l'ingegno costruttivo che i pescatori di un tempo impiegavano nel dar vita alle antiche macchine da pesca, potesse essere paragonato ai tanti disegni progettuali di Leonardo da Vinci quali, ad esempio, l'uomo vitruviano divenuto, non a caso, simbolo dell'evento".

Le macchine da pesca decantate da Gabriele d'Annunzio nel "Trionfo della morte", oggi trasformate in punti turistici attrattivi, saranno celebrate il prossimo 15 aprile come simbolo del saper fare italiano, con un programma che prevederà il coinvolgimento di scolaresche, realtà associative, operatori economici e stakeholders.