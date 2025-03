L’Abruzzo va di moda a Tokyo

Un totale di 70 buyers giapponesi per 26 aziende italiane. Sono questi i numeri della seconda edizione di Phenomena Japan, il primo salone nazionale della creatività italiana tutta al femminile promosso da Camera di commercio Chieti Pescara, Agenzia di sviluppo e Regione Abruzzo con la collaborazione di IFTA – Italian fashion trade agency che, che da quest’anno, può contare sulla sinergia di Assocamerestero – Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero, e Mirabilia, l’unione delle Camere per la valorizzazione dei siti Unesco.

Nel cuore di Omotesando, il quartiere più cool di Tokyo, dove campeggiano i brand famosi in tutto il mondo, c’è anche l’Italia e, in particolare, l’Abruzzo per due giorni ricchi di appuntamenti. Non solo buyers, appunto, ma anche giornalisti che presenteranno al mercato nipponico la migliore espressione del talento italiano, composto per lo più da giovani creative in grado di mixare talento e sostenibilità, innovazione nella ricerca dei materiali e visione.

Determinante, anche per questa seconda edizione, il supporto della Camera di commercio italiana in Giappone: “Un successo davvero inatteso per questa seconda edizione di Phenomena – dichiara Davide Fantoni, segretario generale della Camera di commercio italiana in Giappone. L’anno scorso sono arrivate dall’Italia dodici aziende per venti buyers. Quest’anno, ci sono settanta buyers per ventisei imprese: un record assoluto per gli standard giapponesi che conferma un’attenzione ancora viva per il made in Italy. E’ importante continuare a raccontare il nostro brand con azioni strategiche non improvvisate, in grado di vivere nel tempo. non ancorate al passato. Le aziende italiane oggi presenti si portano dietro elementi innovativi, come la sostenibilità, mantenendo una qualità altissima. Hanno storie da raccontare capaci di catturare anche l’attenzione dei più giovani”.

Gennaro Strever, presidente Camera di commercio Chieti Pescara: “Phenomena è uno dei segni tangibili dell’importanza del Made in Italy nel mondo. Come Camera di commercio abbiamo il dovere di sostenere anche le nostre piccole e medie imprese avviando nuovi sbocchi verso mercati che non solo apprezzano le nostre produzioni ma hanno anche una grande capacità di spesa. In questi giorni, fitti di incontri, anche in vista dell’Expo 2025, stiamo presentando l’Abruzzo nella sua veste migliore. Non solo moda ma anche turismo: tutto ciò che di bello abbiamo vanta una grande attenzione da parte dei mercati asiatici e questa è una delle occasioni più significative che abbiamo per coltivare questi rapporti e trasformarli in reali opportunità”.

Tiziana Magnacca, assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo: “La Regione intende sostenere e valorizzare attraverso Phenomena il mondo dell’imprenditoria femminile abruzzese in dei settori importanti ed in crescita come quelli della moda e del design con particolare riferimento a quello della pelletteria. Settori in grado di esprimersi in innovazione e sostenibilità pur raccogliendo l’eredità della tradizione e dell’identità abruzzese. Le imprese presenti non solo sono femminili: rappresentano al meglio le tendenze della moda rivolta ai giovani e fatta da giovani, ampliando, attraverso l’autoimpiego, il mercato del lavoro femminile”.

Phenomena resterà a Tokyo fino a venerdì 7 marzo e si concluderà con una serata tutta al femminile, in occasione del Mimosa Day, la ricorrenza per la celebrazione della donna in Giappone, in cui i buyers giapponesi assegneranno dei riconoscimenti alle “Phenomene” più interessanti. La delegazione composta da Camera di commercio Chieti Pescara e Regione Abruzzo proseguirà la propria missione con incontri volti alla promozione turistica dell’Abruzzo anche in vista dell’Expo 2025.