Al via la campagna di adesioni 2025 alla rete turistica della DMC “Terre del Sangro Aventino”

La DMC "Terre del Sangro Aventino" apre ufficialmente la campagna di adesioni per l’anno 2025, invitando operatori del territorio di sua competenza a entrare a far parte di un network consolidato che lavora per lo sviluppo e la promozione turistica del territorio. Un’opportunità concreta per chi desidera contribuire al miglioramento dell’accoglienza turistica e valorizzare le eccellenze locali.

Da alcuni anni - si legge in una nota -, la DMC "Terre del Sangro Aventino" crea connessioni tra le realtà locali, offrendo supporto e strumenti per migliorare la fruibilità e l’attrattività dell’area compresa tra la Costa dei Trabocchi e la Maiella. Nel 2024, ben 146 operatori – tra enti pubblici, strutture ricettive, ristoratori e attività esperienziali – hanno scelto di aderire, dando vita a una rete sempre più strutturata e sinergica di operatori turistici locali.

L’adesione per il 2025 consentirà ai partecipanti di beneficiare di numerosi vantaggi, che variano in base alla tipologia di operatore.

“Entrare a far parte della nostra rete significa non solo promuovere la propria attività, ma anche partecipare attivamente alle strategie di sviluppo turistico del territorio” – dichiara Filippo De Sanctis, presidente della DMC -. La sinergia tra gli operatori è fondamentale per offrire un’accoglienza sempre più qualificata e competitiva”.

Per maggiori informazioni e per inoltrare la domanda di adesione, è possibile visitare il sito www.sangroaventino.it o contattare la DMC ai seguenti recapiti:

DMC “Terre del Sangro Aventino” – Via Nazionale 105, Santa Maria Imbaro



Tel. 0872/660308 - 345/5934331