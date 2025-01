Al via il progetto Punto Digitale Facile

Da lunedì, 20 gennaio, si avvia nel Comune di di Fossacesia il progetto del Punto Digitale Facile, un'iniziativa che si inserisce nel più ampio programma di trasformazione digitale promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'obiettivo principale è quello di rendere la tecnologia più accessibile e di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l'uso intelligente degli strumenti digitali. Un impegno dell'Amministrazione Comunale verso il futuro digitale, anche di Fossacesia

Il progetto è gestito da Abruzzo Progetti srl, una società specializzata nella gestione di progetti innovativi sul territorio abruzzese. Questa iniziativa punta a costruire una comunità sempre più connessa e indipendente, dove ogni cittadino ha l'opportunità di diventare protagonista della propria esperienza digitale. Grazie al Facilitatore Digitale, i cittadini di Fossacesia avranno accesso a consulenze e assistenza per sfruttare al meglio i servizi digitali, con un occhio particolare all'inclusione delle persone meno avvezze alla tecnologia.

"Con il lancio del progetto del Punto Digitale Facile, Fossacesia compie un ulteriore passo verso una città più moderna e inclusiva. Siamo convinti che l'innovazione digitale sia fondamentale per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Grazie a questa iniziativa, ognuno avrà la possibilità di acquisire nuove competenze e sentirsi parte attiva di una comunità sempre più connessa," ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, ha aggiunto: "Questo progetto rappresenta un'opportunità straordinaria per ridurre il divario digitale e garantire a tutti i cittadini di Fossacesia un accesso equo alle nuove tecnologie. Siamo particolarmente attenti ai bisogni delle persone anziane e di coloro che si trovano in situazioni di fragilità, affinché nessuno resti indietro nel processo di digitalizzazione."

Il Punto Digitale Facile è un servizio gratuito pensato per supportare le persone nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Offre assistenza per l'uso di strumenti come computer, smartphone e internet, con l'obiettivo di favorire l'autonomia e l'inclusione digitale di tutti i cittadini. Gli utenti possono ricevere formazione su come navigare online, utilizzare applicazioni e servizi digitali (ad esempio effettuare pagamenti online, utilizzare lo SPID e molto altro), gestire dispositivi e risolvere problemi tecnici di base.

Il servizio è disponibile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 ed il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 nel Palazzo Municipale di Fossacesia, negli uffici dei Servizi Sociali situati al piano terra. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare il Comune di Fossacesia al numero 0872 608740.