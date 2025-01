Expo 2025 Osaka, l’Abruzzo sarà protagonista al Padiglione Italia

La Regione Abruzzo avrà un suo spazio dedicato nel Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, dal 15 al 21 giugno 2025, grazie a un accordo con il Commissariato Generale. Durante questa settimana, l’Abruzzo presenterà il meglio delle sue eccellenze culturali, turistiche e imprenditoriali, offrendo al pubblico internazionale uno spaccato della sua straordinaria identità.

“Il legame tra il Giappone e l’Abruzzo è profondo, e affonda le radici in una solidarietà reciproca, dimostrata anche nei momenti più difficili. Il tema di Expo, Disegnare la società del futuro per le nostre vite, rappresenta un’occasione preziosa per condividere soluzioni a sfide comuni,” ha affermato l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Questa partecipazione apre nuove prospettive per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi, la promozione delle eccellenze regionali e l’attrazione di investimenti. Prodotti simbolo, come i rinomati tartufi, diventeranno ambasciatori della qualità e della biodiversità del nostro patrimonio agroalimentare. L’Abruzzo si posiziona inoltre come meta turistica autentica e innovativa, con i suoi borghi antichi e itinerari alternativi, capaci di offrire esperienze di viaggio uniche e sostenibili. A ciò si affiancano progetti di ricerca e innovazione promossi dalle Università della regione e del Centro Italia, rafforzando la cooperazione accademica e scientifica.”

"Una Regione come la nostra non potrebbe mancare un appuntamento del genere. Il Giappone è sinonimo di bellezza e le bellezze che può offrire l'Abruzzo, sotto tante sfaccettature, non potranno che entusiasmare il popolo giapponese e tutti i visitatori che arriveranno a Osaka da ogni parte del globo. Non solo turismo, ma anche artigianato, enogastronomia, ricerca e innovazione saranno i nostri biglietti da visita. Saremo orgogliosi di contribuire con le nostre proposte ad incrementare il bello di questo padiglione", ha sottolineato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

L’adesione dell’Abruzzo si inserisce nel quadro della partecipazione di 18 delle 20 Regioni italiane già confermate a Expo 2025 Osaka, a testimonianza dell’impegno congiunto dell’Italia nel promuovere i propri territori. Questo percorso, avviato nel marzo 2024 con la firma dell’accordo tra il Commissariato Generale e la Conferenza delle Regioni, mira a valorizzare le eccellenze del Made in Italy e a rafforzare la competitività delle realtà locali sui mercati internazionali.

Expo 2025 Osaka sarà più di una vetrina mondiale: rappresenterà un’occasione per riaffermare il ruolo chiave delle Regioni italiane nella promozione delle identità che definiscono il nostro Paese, consolidando l’immagine dell’Italia come protagonista culturale ed economico a livello globale.

Expo 2025 si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 e ha per tema “Progettare le società del futuro per le nostre vite”. Il Padiglione Italia, progettato dallo studio MCA - Mario Cucinella Architects, lo interpreta con “L’Arte Rigenera la Vita”.