Chiese di proprietÃ  del Fondo Edifici Culto, due di Ortona al centro dell'attenzione

Convocata dalla Prefettura di Chieti in raccordo con il Fondo Edifici Culto del Ministero dell'Interno, diretto dal Prefetto Alessandro Tortorella, si è tenuta una videoconferenza relativa alla situazione dei dodici edifici sacri di proprietà del Fondo siti in provincia di Chieri.

All’incontro, presieduto dal Prefetto Gaetano Cupello, hanno partecipato il Vice Prefetto Antonio Tedeschi del F.E.C., la dirigente della locale Soprintendenza A.P.A.B., Chiara Del Pino, il rappresentante del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna, Gennaro Di Maio.

L’incontro ha consentito un attento monitoraggio delle varie situazioni progettuali e operative relative a tutti gli edifici sacri fra cui complessi monumentali di significativo prestigio e valore, quali l’Abbazia di San Giovanni in Venere in Fossacesia, ma anche il Santuario di San Camillo de Lellis a Bucchianico e la Chiesa della SS Trinità a Ortona (nella foto in evidenza), fermo restando quanto già in atto relativamente alla Chiesa di San Francesco in Chieti, oggetto della Pubblicazione, da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, della gara di appalto per i lavori finanziati con delibere CIPESS che si concluderà con l’affidamento dei lavori nel mese di gennaio 2025

Per alcune delle predette chiese sono già previsti finanziamenti, come per quella della SS Trinità in Ortona, per la quale sono stati impegnati dei fondi PNRR.

Per la Chiesa di S. Caterina, anch’essa a in Ortona è in via di definizione il progetto esecutivo per il mese di gennaio 2025.

Per le altre chiese, la Soprintendenza effettuerà un’attualizzazione delle schede progettuali per consentire nuovi interventi per i quali il F.E.C. del Ministero dell’Interno valuterà la possibilità di erogare i vari finanziamenti per lotti funzionali.

I rappresentanti del Provveditorato alle OO.PP. e della Soprintendenza A.P.A.B. hanno assicurato che in questo momento non vi siano criticità tali da determinare la necessità di interventi di somma urgenza presso gli edifici in esame.

Su impulso del Prefetto Cupello è stato delineato un modello di intervento che prevede, dopo la redazione della scheda progettuale da parte della Soprintendenza e l’individuazione dei possibili finanziamenti ad opera del F.E.C., l’affidamento al Provveditorato alle OO.PP. della fase di progettazione e realizzazione delle opere di consolidamento e restauro degli edifici, attuate in stretta collaborazione con la Soprintendenza stessa.

E’ stata così incentivata una fattiva collaborazione tra fra gli organi tecnici presenti, l’Ufficio ministeriale di riferimento e la Prefettura, al fine di assicurare continuità e celerità nel recupero del patrimonio artistico e religioso di proprietà del Fondo Edifici di Culto e di poterlo restituire al più presto alla fruizione di tutta la comunità.