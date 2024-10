Pomilio Blumm seguirà la comunicazione pubblicitaria e la promozione dei prodotti del gruppo De Cecco

Pomilio Blumm è l’agenzia che collaborerà con De Cecco nella comunicazione pubblicitaria consolidando la strategia di “brand narrative” del pastificio abruzzese in Italia e all'estero. La partnership prevede l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione delle campagne di comunicazione e la consulenza nella pianificazione media per i prossimi due anni per la valorizzazione delle partnership presentate nel corso del 2024 tra cui spiccano quelle con Jannik Sinner, tennista italiano numero uno al mondo e Global Brand Ambassador di De Cecco e con l’SSC Napoli. Consolidare il sistema di prodotti, valori e ambassador attraverso un impegno quotidiano e rigoroso, è la base per realizzare i progetti in corso.

«La storia della De Cecco è legata al nostro territorio e in qualche modo alla nostra, in maniera importante – spiega Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm – e per questo siamo felici di condividere un percorso progettuale di crescita comune. Questa collaborazione rappresenta la possibilità di riprendere il filo di una storia importante proiettandola al futuro.»

La narrazione dei valori è centrale nella storia di Pomilio Blumm, leader nella comunicazione istituzionale che ha curato la più grande campagna di nation-branding mai realizzata dal Governo italiano (40 milioni) per promuovere i valori del Made in Italy nel mondo. Il gruppo De Cecco che ha recentemente confermato Filippo Antonio De Cecco alla propria guida, approvato il bilancio e presentato un piano quinquennale che punta a raggiungere il miliardo di fatturato, si prepara a consolidare la crescita degli ultimi anni e a consolidare la propria strategia.

«Siamo lieti di avere al nostro fianco un’azienda come Pomilio Blumm che promuove valori di eccellenza a livello internazionale per grandi istituzioni - sottolinea il Presidente del consiglio di amministrazione di De Cecco, Filippo Antonio De Cecco - Siamo certi che riusciremo a dare il giusto impulso all’ambizioso percorso che il nostro gruppo ha tracciato per il futuro. La collaborazione avviata costituisce un punto significativo degli obiettivi che le nostre realtà hanno posto alla base delle strategie finalizzate alla crescita».