"Programmazione regionale e ministeriale per destinare risorse risolutive sulla crisi idrica"

Da anni porto all'attenzione del Governo regionale e nazionale la crisi idrica che attanaglia il Vastese e l'Abruzzo in generale. Le mie ripetute missive sono note a tutti come lo sono i ripetuti appelli ad un'azione e risoluzione concreta, ad un lavoro di squadra e ad un progetto comune e unitario. Perché ritengo, come ho sempre detto, che sui grandi temi è necessario un lavoro congiunto con tutte le forze politiche senza distinzione alcuna.

Leggo però di un comunicato stampa a firma del consigliere regionale, Francesco Prospero, nel quale afferma di aver presentato richiesta di audizione alla Commissione Vigilanza del Consiglio Regionale d’Abruzzo "con l’obiettivo di affrontare l’emergenza idrica che ha colpito duramente i comuni del Vastese", invitando però all'audizione solo i sindaci di Gissi, Furci, San Buono e Monteodorisio, definendoli "comuni maggiormente colpiti".

Non metto affatto in dubbio che alcuni comuni del Vastese siano stati maggiormente colpiti rispetto ad altri dalla crisi idrica, ma questo non vuol dire che altri comuni non hanno vissuto l'emergenza o che non hanno problemi a riguardo. Anzi!

Chiedere dunque la convocazione di una Commissione Vigilanza del Consiglio Regionale che non porti all'attenzione della stessa le problematiche di tutti i Comuni del Vastese dando a ciascun sindaco la possibilità di essere ascoltato e di dare anche a loro la possibilità di portare la voce delle Comunità che rappresentano, in Regione, non è di certo un modo imparziale di agire e soprattutto non è risolutivo nei confronti di una emergenza complessa, frutto di una combinazione di fattori quali le scarse precipitazioni nevose dello scorso inverno, il cambiamento climatico, la scarsa manutenzione delle infrastrutture e una gestione non sempre ottimale delle risorse.

Nella mattinata di lunedì invierò dunque la mia richiesta formale di essere audito come Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti, chiedendo di allargare l'audizione anche agli altri sindaci del Vastese.

Ci tengo comunque a ricordare e a sottolineare che la crisi idrica non investe solo i Comuni, ma interessa anche tutti i settori della vita civile ed economica del territorio, dalle industrie al comparto agricolo passando per tutti gli altri settori altrettanto importanti che chiedono attenzione e tutela.

È necessario pertanto attivare quanto prima una programmazione regionale e ministeriale e destinare risorse risolutive sulla crisi idrica che perdura da troppo tempo

Non voglio con questo aprire fronti di discussioni o di attacchi verso qualcuno o qualcosa. Non è questo il mio modo di agire. La crisi idrica si risolve solo mettendo insieme tutte le forze. Sediamoci tutti intorno ad un tavolo.

Francesco Menna

Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti