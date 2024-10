'Progress' con cinquemila studenti a Lancianofiera

Determinati ad entrare nel mondo del lavoro anche subito dopo il diploma; affascinati dalle “divise”; desiderosi di conoscere percorsi di studio ed orientamento professionale che favoriscono l’occupazione; interessati alle professioni nelle Forze Armate, di Polizia e di Protezione Civile; pronti a mettersi al servizio nel mondo del volontariato e del sociale. Eccoli gli oltre 5000 studenti di Progress, arrivati in tre giorni a Lancianofiera da tutto l’Abruzzo, ma anche da Marche e Molise, per partecipare alla fiera del Lavoro, del Sociale e della Formazione che si è chiusa sabato 19 ottobre con numeri da record.

“Alla sua terza edizione, Progress si conferma un salone di riferimento per giovani, operatori e famiglie – ha raccontato soddisfatta Ombretta Mercurio, presidente di Lancianofiera –, un evento che ha acceso i riflettori sul futuro dei giovani e fornito loro strumenti concreti per leggere e interpretare i cambiamenti del nostro tempo ed aiutandoli, così, a fare scelte più consapevoli nei percorsi di studio o di realizzazione professionale. Curiosi e consapevoli che per entrare nel mondo del lavoro non si può prescindere da competenze e conoscenza, in tantissimi – ha detto ancora Mercurio - hanno deciso di mettersi in coda per interloquire con le tante realtà presenti nei nostri padiglioni, dalle università agli Its, dai centri per l’impiego alle agenzie di lavoro, dalle reti di servizi agli enti di formazione, programmare il loro futuro”.

Molti i temi affrontati nel corso dei cinquanta appuntamenti in calendario, tra convegni, dibattiti e workshop che si sono susseguiti nei tre giorni di Progress: il ruolo della scuola nel rapporto con il mondo del lavoro e il territorio, i servizi all’impiego, l’innovazione digitale, il ruolo dell’IA, l’istruzione tecnica superiore, l’attività d’impresa, i progetti innovativi delle reti delle scuole; a testimonianza della vitalità di istituti, enti ed associazioni che lavorano insieme per ridurre il mismatch tra domanda dal mondo del lavoro e l’offerta formativa integrata.

“Progress, che ha riunito intorno ad un progetto comune, Regione Abruzzo, scuole, accademie e Università, USR, enti di formazione, istituzioni, imprese, Centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria - ha aggiunto il presidente di Lancianofiera Mercurio -, ha offerto un’opportunità importante di orientamento per i ragazzi prossimi a nuove scelte scolastiche e per i giovani in cerca di occupazione ed ha rappresentato un significativo momento di aggiornamento e confronto per gli operatori del mondo della scuola e della formazione”.

I giovani della Generazione Z che hanno preso parte a Progress, sembrano avere le idee chiare rispetto alla ricerca di occupazione: guardare a mestieri innovativi, cominciare a lavorare prima possibile, già subito dopo il diploma e, magari, parallelamente, avviare anche un percorso universitario e soprattutto qualificare le proprie competenze.

Si conferma l’interesse per le carriere pubbliche nelle forze armate e dell’ordine. Presi d’assalto gli stand espositivi di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Militare, Protezione Civile Regionale ed organizzazioni di Primo Soccorso, che hanno permesso di conoscere il lavoro delle donne e degli uomini in divisa. Attività d’indagine, mezzi di supporto, attività cinofile con cani antitabacco e antidroga, strumentazioni usate dagli artificieri, dotazioni dell’esercito. E ancora veicoli, strumentazioni, la difesa personale, il lavoro all’interno delle case circondariali, le attività e i mezzi di protezione civile e primo soccorso, le funzioni di controllo e sicurezza delle nostre strade. Particolarmente fotografata la Lamborghini Huracán della Polizia di Stato, utilizzata sia per il trasporto urgente di organi che per le attività operative. Lunghe file anche l’infopoint dell’Esercito Italiano con la riproduzione di uno scenario operativo dove i visitatori hanno potuto indossare i materiali in dotazione alla forza armata e sperimentare la tecnologia avanzata dei visori notturni attraverso una simulazione realistica. Inoltre, i 5000 giovani di Progress si sono cimentati nelle esperienze più disparate dalla realtà virtuale, alla gamification, fino alla guida di mezzi su rotaia (grazie alla presenza di un simulatore messo a disposizione da Tua), mostrandosi sempre molto interessati.

“Nel ringraziare la Regione Abruzzo, che ha creduto nel nostro progetto, tutti gli espositori che hanno accolto, consigliato, indirizzato, ascoltato i visitatori, il team di Progress, gli ospiti e l’ampio partenariato che sostiene la fiera – ha concluso Mercurio – voglio dire grazie a Tua Abruzzo, mobility partner che ha accompagnato a Lanciano gratuitamente in bus e in treno 2500 gli studenti, a Camera di Commercio Chieti-Pescara ed Edison, per il sostegno, a Radio Planet e Radio Studio 5, nostro media partner e al Comune di Lanciano e Bper Banca, soci di Lancianofiera”.