Art, Bike & Run + Wine e Legambiente Abruzzo insieme per 'Trabocchi Life'

Si chiama Trabocchi Life il progetto promosso da Art, Bike & Run + Wine e Legambiente Abruzzo nelle scuole di Ortona e Fossacesia per momenti di sensibilizzazione sul tema della riduzione dei rifiuti, delle spiagge sostenibili e inclusive, delle energie rinnovabili. Ha coinvolto 70 studenti e studentesse dell’Istituto comprensivo “Francesco Paolo Tosti” di Ortona e 170 dell’Istituto comprensivo “P.D. Pollidori” di Fossacesia.



Alle due ore di educazione ambientale nell’istituto comprensivo di Fossacesia farà seguito una giornata di clean up, di pulizia delle coste che si concretizzerà in occasione dell’appuntamento di Art Bike & Run + Wine dal 17 al 19 maggio prossimi a Fossacesia Marina.



La giornata è legata alla campagna di Legambiente Clean-up the Med-Spiagge e Fondali puliti 2024 e si configura come un laboratorio di cittadinanza attiva. Tre slogan per cogliere il senso più profondo di queste declinazioni. Il primo, Casa mia è il mare: comprendere come le scelte di ogni giorno possono contribuire a ridurre l’impatto della produzione di rifiuti e in particolare salvaguardare gli ecosistemi marini da plastiche e microplastiche. Il secondo: Andiamo al mare, per prepararsi alla bella stagione coprendo i giusti comportamenti da tenere in spiaggia per un’estate sostenibile ed inclusiva. Il terzo, EnergicaMente: la sfida della transizione ecologica attraverso quella energetica e il coinvolgimento dei giovani alla scoperta delle energie rinnovabili, sole, vento, acqua.



Art Bike & Run + Wine è un evento di tre giorni di festa, all’insegna dello sport, dell’arte, dell’enogastronomia e del divertimento lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi. Punto di riferimento è il village allestito nella zona dell’ex stazione di Fossacesia Marina, tra area kids con Bike park dedicato, area talk, lo spazio per le attività e i laboratori ambientali e l’area Food & Wine. Fra gli appuntamenti in programma: Delta 1 Sunset Run, Bike for Fun, Moonlight Hicking e Yoga all’alba.



Art Bike & Run + Wine è un evento internazionale promosso da Legambiente Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi. Partner istituzionali della manifestazione sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Fossacesia. Ideatrice del format e organizzatrice dell’evento è l’agenzia Carsa di Pescara.



Sito di riferimento: www.artbikeandrun.it