"Pasqua sicura" nel territorio, piano di controllo elaborato in Prefettura

In data 26 marzo, presso la Prefettura di Chieti, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito del quale si è proceduto all’analisi dello stato della sicurezza in provincia, anche allo scopo di individuare le migliori e più adeguate misure di vigilanza per le festività pasquali.

Si è anche proceduto alla disamina dei più rilevanti eventi e manifestazioni connessi al citato periodo festivo per la definizione di mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica, fra i quali, in particolare, la Processione del Venerdì Santo a Chieti.

Al Comitato, presieduto dal Prefetto Mario Della Cioppa, hanno partecipato i Sindaci di Chieti Ferrara ed il Presidente della Provincia Menna, nella sua qualità anche di Sindaco di Vasto, il Questore Aurelio Montaruli, il Vice Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Ten. Colonnello Capparè, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Iadarola, in qualità di componenti effettivi del consesso, ai quali si sono aggiunti, per la disamina degli aspetti di specifica competenza, il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Chieti ma anche i Sindaci di Ortona, Fara Filiorum Petri, San Salvo e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Lanciano

All’esito dell’analisi effettuata nel citato consesso, sono state le linee generali di azione che devono caratterizzare il piano di vigilanza che si esplicherà attraverso le seguenti direttrici: