ACCENDI LA TUA CITTA’: A NATALE “COMPRA SOTTO CASA”



In linea con La Confcommercio nazionale e provinciale , da Ortona, la consigliera provinciale Fioralba Castellano invita a fare acquisti sotto casa.



La tradizione del Natale passa anche attraverso il “rito” del regalo.

Il fascino che produce l’esperienza nel cercare i doni, destinati ai nostri amici e parenti, nei negozi di vicinato è pressoché unica: è diverso comprare in attività gestite da persone che conosciamo, che, oltre a darci un servizio qualificato, ci regalano emozioni e calore.



Acquistare sotto casa conviene non solo per la questione di prezzo, ma anche per il servizio legato all’assistenza alla vendita e post vendita.

Va sottolineato inoltre un aspetto molto importante: quando compriamo sotto casa non stiamo dando una mano solo alla nostra città ma anche alla nostra economia, permettiamo ad essa di restare viva e sicura, grazie alle luci delle vetrine accese che rappresentano un eccezionale presidio contro il degrado e l’abbandono”.



L’invito di acquistare sotto casa veicola il senso di vicinanza tra cittadini e piccolo commercio.



La città si identifica da sempre anche attraverso i suoi negozi che sono lo specchio della sua anima.



Fioralba Castellano