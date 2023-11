LETTERA APERTA AL SINDACO DAL COMITATO SALVAGUARDIA AMBIENTE E SVILUPPO RISERVE NATURALI

Spett. Sindaco Comune di Ortona Sede

LETTERA APERTA Oggetto: impatto paesaggistico e salute su impianti di stazione radio base per telefonia mobile 5g installati sul territorio comunale.

Spett. Sig. Sindaco, apprendiamo dal suo riscontro del 23/10/23, in risposta ad un’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione in consiglio comunale, contenente chiarimenti riguardo alcuni impianti di telefonia mobile, che l’amministrazione, tramite il servizio programmazione e gestione del territorio con il supporto della società Leganet S.r.l., sta predisponendo la fase conclusiva relativa alla predisposizione e redazione del piano antenne. Considerata la materia, di grande interesse per la popolazione, in relazione ai criteri e strumenti da utilizzare per assicurare il corretto insediamento urbanistico, tutelando le zone paesaggistiche e a vocazione turistica del nostro territorio e sia ai criteri per minimizzare le emissioni emesse, si ritiene che un’Amministrazione Comunale debba avere la massima attenzione e tutela dei cittadini che sono la parte attiva della Comunità e del territorio che sempre è inserito nella socialità, nell'economia, nel valore dei beni comuni e nella creazione di valore aggiunto.

Ricordiamo che, alcuni di questi impianti sono ubicati in zone a riserva naturale , per i quali è auspicabile un’ipotesi di dislocazione, mediante l’individuazione di siti alternativi.

Altro aspetto di stretta pertinenza del Sindaco è la tutela della salute del cittadino, attraverso l’adozione di misure idonee a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Gli studi sulla quinta generazione di telefonia mobile , per quanto concerne la salute e i parametri di riferimento, sono in fase di evoluzione, tali da determinare in tanti di loro , un atteggiamento di cautela, anche in base a recenti studi come quello del 2018 eseguiti dal Ramazzini di Bologna, che, con ogni probabilità hanno determinato un no al 5G a diverse centinaia di comuni italiani.

Considerato che al punto c del suddetto riscontro viene garantita la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza, attivando i meccanismi di partecipazione alle scelte e premettendo che il nostro comitato, oggi ulteriormente strutturato, ha già indetto una petizione popolare, disciplinata dallo statuto comunale, presentata alla città e trasmessa all’intero consiglio per un’interazione con l’amministrazione .

Per quanto premesso, il suddetto comitato chiede di essere erudito e coinvolto nelle scelte di regolamentazione , auspicando un incontro pubblico e chiede , in termini di cautela , di sospendere le autorizzazioni di nuova istanza per impianti radio base di telefonia mobile, nelle more dell’approvazione del piano.

Cordiali saluti Ortona 28/11/2023.

Comitato salvaguardia ambiente e sviluppo delle riserve naturali Rosalia Tucci Andrea Mangi Davide Menga Pasquale Cacciacarne Carlo Tortella