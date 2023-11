Lo spettacolo dell'aurora boreale a Punta Aderci

“Ancora uno scatto sensazionale dell'aurora boreale che ieri ha incantato i nostri cieli, rendendosi visibile fino a latitudini davvero insolite”.

Così, sulla pagina Facebook Meteo AQ Caput Frigoris, la descrizione della foto realizzata da Lorenzo Ilari, pubblicata sui suoi canali social, scattata dal promontorio della riserva naturale di Punta Aderci di Vasto.

Si tratta di un fenomeno estremamente raro alle nostre latitudini, si evidenzia in un approfondimento di Rai News. “Nel pomeriggio di domenica, con massima visibilità tra le 18 e le 19, il cielo si è tinto di rosso e di viola.

L'aurora boreale era stata visibile in Italia già il 25 settembre quando aveva tinto di rosso i cieli di Lombardia e Alto Adige.

L'aurora polare, che nell'emisfero settentrionale della Terra prende il nome di aurora boreale, è un fenomeno ottico per il quale si possono ammirare nell'atmosfera delle bande (archi aurorali) in movimento di colore rosso, verde e azzurro, frutto dell'incontro fra particelle portate dai venti solari e l'atmosfera. Per la conformazione della Terra sono solitamente visibili per lo più nei Paesi scandinavi e in Islanda”.