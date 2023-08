Grotte del Cavallone, apertura della nuova stagione estiva con sorprese e innovazioni

Mercoledì, 2 agosto, prenderà il via con quattro giorni di anticipo la nuova stagione di apertura delle Grotte del Cavallone, presenti nei territori di Lama dei Peligni e Taranta Peligna.

A comunicare la notizia sono stati i comuni di Lama dei Peligni e Taranta Peligna, che in collaborazione con la società privata “Pallenium” gestiscono questo affascinante e splendido tesoro del Sangro Aventino.

All’orizzonte, dopo il grande successo di pubblico e presenze della stagione 2022, ci sono importanti novità per tutti i visitatori: a partire dalla possibilità di prenotare e acquistare biglietti direttamente sul sito www.grottedelcavallone.it e la nuova attività di ristorazione con prodotti locali e tipici del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Lama dei Peligni e Taranta Peligna, Tiziana Di Renzo e Gianpaolo Rosato, che hanno commentato: “Lavoriamo in silenzio ogni anno confrontandoci con burocrazia, equilibri economici, imprevisti derivanti dalla difficoltà del luogo, dal coniugare sicurezza, fruibilità e rispetto della natura. Non è facile, ma le sfide semplici non piacciono ai sindaci di montagna.”

Le piccole due realtà hanno certamente da affrontare una mole di lavoro enorme, di cui negli ultimi anni ha giovato l’intero territorio, considerando che gli uffici comunali sono anche alle prese con i progetti e le scadenze relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Avremmo dovuto aprire a luglio, - proseguono i due primi cittadini - ma un guasto importante alla cabina elettrica ha fatto slittare tutti gli appuntamenti con le varie ditte impegnate nella manutenzioni, nonché sul rinnovo del piano di sicurezza in grotta. Anzi si è rischiato di non aprire affatto."

I sindaci hanno già in mente l’obiettivo per il prossimo anno: "Aprire il 15 giugno. È possibile - concludono Di Renzo e Rosato - perché dall'anno prossimo non dovremo più attendere la pronuncia del comitato valanghe e possiamo iniziare i lavori di manutenzione annuale già ad aprile e prevenire sorprese"