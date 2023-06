“Radici. Trabocchi, Cammini e Sapori”, focus su siti e patrimoni Unesco

Due giornate dedicate alla valorizzazione dei siti e patrimonio Unesco con oltre 50 speaker nazionali e internazionali.

È l’evento “Radici. Trabocchi, Cammini e Sapori”, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e in programma lunedì 26 e martedì 27 giugno nella splendida cornice dell'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia.

L’iniziativa, aperta gratuitamente al pubblico e che coinvolgerà operatori turistici e culturali abruzzesi, amministrazioni e comunità locali, è promossa dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara in collaborazione con l’Associazione Mirabilia, network delle Camere di commercio italiane per la valorizzazione dei siti e patrimoni Unesco, partner dell’evento. Obiettivo della manifestazione culturale è quello di presentare, discutere e proporre percorsi di valorizzazione dei siti e patrimoni Unesco, driver di sviluppo e valorizzazione turistica e culturale dei territori italiani. A rendere internazionale l’evento sarà anche la presenza di una delegazione di Camere di Commercio provenienti dalla Francia e dalla Macro Regione Adriatico Ionica.

Saranno in particolare quattro i focus sui quali si articolerà la due giorni: Transumanza, cammini e ciclovie; Pesca e materiali tradizionali della pesca; Turismo delle radici; Cucina italiana, di recente candidata a entrare nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'Unesco.

Quattro temi per altrettanti panel, tutti moderati dal giornalista Mediaset Giuseppe De Filippi, che conteranno sulla presenza di relatori esperti del settore. Si inizia lunedì mattina alle 9 quando, dopo la registrazione, i saluti istituzionali e la presentazione della Carta di Cison di Valmarino - firmata nel 2022 e che fissa 18 obiettivi di sostenibilità per le destinazioni turistiche - protagonisti del primo incontro (ore 10.30) saranno la “Pesca e i suoi attrezzi tradizionali”, tra cui i trabocchi, in corsa verso il riconoscimento nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco grazie al progetto nazionale PCP promosso da 9 Flag italiani, di cui tre abruzzesi. Alle 12 sarà la volta di “Transumanza, cammini e ciclovie”, tema che, forte dell’inserimento nel 2019 nella lista dell’Unesco, merita di essere ulteriormente affrontato e valorizzato insieme ai diversi attori del territorio, dal Gal all’Università, passando per le associazioni ambientaliste.

La prima giornata di Radici, proseguirà alle 15 con il panel dedicato al “Turismo delle radici”, che sarà affrontato da esperti del settore e amministratori, con il contributo di rappresentanti del Ministero del Turismo e di Enit. La giornata si concluderà con l’assemblea dei soci Mirabilia e con una visita guidata riservata agli ospiti dell’evento che avranno la possibilità di apprezzare le bellezze del territorio costiero abruzzese.

Martedì 27 giugno spazio al Mirabilia Day che si aprirà alle 9.30 con la presentazione dei progetti internazionali di Mirabilia per poi proseguire alle 10.30 con “La cucina italiana patrimonio dell’umanità” che vedrà, tra i diversi relatori, la partecipazione in collegamento del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida. Alle 13 la giornata si concluderà con la sottoscrizione del documento programmatico per la valorizzazione dei siti e patrimoni Unesco tra la Camera di Commercio Chieti Pescara e l’Associazione Mirabilia Network, in continuità con la Carta di Cison di Valmarino siglata lo scorso anno sui temi del turismo sostenibile.

Programma completo sulla pagina: Radici. Trabocchi, Cammini e Sapori