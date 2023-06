Spiagge a misura di bambino: la Bandiera Verde a Ortona (Saraceni) e Vasto Marina

Sono due le spiagge della provincia di Chieti che hanno ottenuto la Bandiera Verde 2023, il prestigioso riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle località balneari più adatte alle vacanze con bambini piccoli.

Il vessillo a Ortona - Spiaggia dei Saraceni e a Vasto Marina.

Ideata da Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International Workshop of Green Flags, l’iniziativa è giunta alla 16^ edizione e ha visto un gruppo di 2.903 medici scegliere le spiagge migliori per i genitori in vacanza con figli in giovanissima età. Tutti hanno operato in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor.

L'elenco delle località con la Bandiera Verde in Abruzzo: Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto (Torre Cerrano) e Silvi Marina (provincia di Teramo, Montesilvano e Pescara (provincia di Pescara), Ortona – Spiaggia dei Saraceni e Vasto Marina (provincia di Chieti).

Fonte: mondobalneare.com