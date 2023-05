Comunali 2023, ecco i sindaci eletti nel territorio

Dopo il voto che ha interessato alcuni centri del territorio provinciale questi i risultati registrati.

Sindaci riconfermati a Torino di Sangro, dove Nino Di Fonso è risultato eletto con il 75,20 per cento delle preferenze; a Pizzoferrato con Palmerino Fagnilli (84,62 per cento dei consensi); a Frisa con Nicola Labbrozzi (60,12 per cento) ed a Villa Santa Maria con Pino Finamore (58,32 per cento). Termina, infine, il periodo di gestione del commissario prefettizio a Castelguidone con l’elezione di Mario Antonio Di Paolo a Castelguidone (90,16 per cento).